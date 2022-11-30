Thần tài 'yêu quý' 3 con giáp vào đúng 1h khuya Thứ 6 ngày 2/12: Lộc vàng rơi đầy ngõ, tiền rải khắp nhà, may mắn gõ cửa, tiền tài quấn thân

Tâm linh - Tử vi 30/11/2022 01:20

Tử vi dự đoán trong thời gian này 3 con giáp mau sắm tủ tiền đem về chứa vàng chứa bạc, trong nhà tài khí bay cao, hạnh phúc viên mãn.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu trong thời gian này ở thế “nước đẩy thuyền lên”, công việc thuận lợi, tài lộc dồi dào. Phương diện tài chính có hướng phát triển rất tốt, sinh lời sinh lộc, tiền bạc hanh thông.

Thần tài 'yêu quý' 3 con giáp vào đúng 1h khuya Thứ 6 ngày 2/12: Lộc vàng rơi đầy ngõ, tiền rải khắp nhà, may mắn gõ cửa, tiền tài quấn thân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt trong thời gian này, tuổi Sửu sẽ có được sự giúp đỡ của quý nhân nên vận trình suôn sẻ, hoàn thành những dự định đã ấp ủ bấy lâu, nhận được thành công xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Với người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên ắt không thiếu được các khoản thưởng nóng. Thậm chí bạn còn có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn, với mức lương xứng đáng hơn.

Tuổi Mùi

Trong thời gian này người tuổi Mùi dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp, dù lần đàu tiên tiếp xúc với lĩnh vực mới mẻ cũng nhanh chóng bắt kịp được với guồng quay của mọi người. Người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng của cấp dưới. Bạn có thể đưa ra được những quyết sách đúng đắn, giúp tập thể cùng phát triển.

Trên phương diện tài lộc, người làm kinh doanh, buôn bán nhìn ra hướng phát triển mới cho bản thân mình hoặc cho cả tập thể. Tất nhiên, quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi va vấp, song khi mọi việc đã vào guồng, bạn có thể thu được khoản lời lãi đáng mơ ước.

Thần tài 'yêu quý' 3 con giáp vào đúng 1h khuya Thứ 6 ngày 2/12: Lộc vàng rơi đầy ngõ, tiền rải khắp nhà, may mắn gõ cửa, tiền tài quấn thân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với người đã có đôi có cặp, con giáp may mắnnày và nửa kia duy trì được mối quan hệ cân bằng. Cả hai đều tôn trọng nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau nên những hiểu lầm hoặc tranh cãi giảm đi đáng kể.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi tính tình hiền lành, đôn hậu, hay thương người. Trong cuộc sống, họ là người dễ cảm thông, chia sẻ với người khác. Con giáp này tính tình cương nghị, không ngại khó ngại khổ. Trong khó khăn, trở ngại, họ luôn kiên trì và cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề.

Thần tài 'yêu quý' 3 con giáp vào đúng 1h khuya Thứ 6 ngày 2/12: Lộc vàng rơi đầy ngõ, tiền rải khắp nhà, may mắn gõ cửa, tiền tài quấn thân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, sự nghiệp của người tuổi Hợi được dự báo sẽ suôn sẻ về mọi mặt. Con giáp này dễ được quý nhân giúp đỡ. Sự nghiệp của họ tiến triển thuận lợi. Những người tuổi Hợi làm kinh doanh thì buôn may bán đắt. Những thương vụ lớn giúp họ thu về khoản lợi nhuận như mong đợi.

 *Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

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Dự đoán những rắc rối của 3 con giáp sẽ được giải quyết dễ dàng, vận may từ trên trời rơi xuống như Phượng Hoàng tái sinh, tiền bạc rủng rỉnh hơn trước.

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