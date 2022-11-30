Ngọc Hoàng mở hầu bao phát lương cho 3 con giáp vào 0h Thứ 6 ngày 2/12: Trăm sự thuận lợi, vạn sự như ý, may mắn tột cùng, tiền đầy túi, tình đầy tim

Tâm linh - Tử vi 30/11/2022 00:20

Từ khung giờ này, 3 con giáp được Ngọc Hoàng cưng chiều, nhận “lộc” cao như núi Thái Sơn, tiền chất cao hơn đầu, sự nghiệp phát triển, tiền bạc rủng rỉnh.

Tuổi Dần

Tuổi Dần đại diện cho những người quyền lực, mạnh mẽ, năng động trong cuộc sống. Họ thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quanh, thành công rực rỡ cho mình. Người tuổi này có tài lãnh đạo, luôn nhiệt tình giúp đỡ những người xung quanh và ra sức bảo vệ gia đình của mình.

Ngọc Hoàng mở hầu bao phát lương cho 3 con giáp vào 0h Thứ 6 ngày 2/12: Trăm sự thuận lợi, vạn sự như ý, may mắn tột cùng, tiền đầy túi, tình đầy tim - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, con giáp này có vận trình suôn sẻ, làm đâu tháng đó. Tinh thần của tuổi Dần cũng thăng hoa, hỷ tín đến tới tấp. Những rắc rối sẽ được tuổi Dần nhanh chóng tháo gỡ. Nhìn chung, không có gì có thể ngăn cản bước chân của tuổi Dần tiến lên phía trước.

Tuổi Sửu

Xin chúc mừng tuổi Sửu vì bạn là con giáp may mắn trong thời gian này. Bản mệnh càng chủ động, dám nghĩ dám làm thì càng dễ tiến xa. Tử vi dự đoán, trên phương diện sự nghiệp, nếu dám thoát khỏi vùng an toàn của mình, dám chấp nhận thử thách thì bạn sẽ vừa tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý giá, vừa dần khẳng định được vị thế của mình.

Ngọc Hoàng mở hầu bao phát lương cho 3 con giáp vào 0h Thứ 6 ngày 2/12: Trăm sự thuận lợi, vạn sự như ý, may mắn tột cùng, tiền đầy túi, tình đầy tim - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Các hoạt động cầu tài cũng diễn ra thuận lợi, nhờ vậy mà người kinh doanh buôn bán trở nên rủng rỉnh hơn hẳn. Trong thời gian này, cơ hội kiếm tiền khá nhiều, đôi lúc còn ập tới cùng lúc khiến bạn choáng ngợp. Hãy bình tĩnh để có thể cân nhắc xem đâu là cơ hội phù hợp nhất với mình.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Mùi là người có thái độ sống nghiêm khắc và cẩn trọng. Trước khi làm bất cứ việc gì, họ luôn thận trọng tính toán một cách cẩn trọng trước khi tiến hành. Trong cuộc sống, con giáp này khá xuề xòa, giản dị nhưng cũng khá bảo thủ. Muốn thành công hơn, người tuổi này cần lắng nghe, tiếp thu ý kiến từ người khác. Việc kiên trì học hỏi sẽ giúp con giáp này ngày một vững vàng trong công việc.

Ngọc Hoàng mở hầu bao phát lương cho 3 con giáp vào 0h Thứ 6 ngày 2/12: Trăm sự thuận lợi, vạn sự như ý, may mắn tột cùng, tiền đầy túi, tình đầy tim - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, người tuổi Mùi được dự đoán có tài vận vượng phát, đường thăng tiến rộng mở. Người tuổi này làm công ăn lương sẽ đạt được thành tích tốt, được cấp trên khen thưởng, trọng dụng. Trong khi đó, những người đầu tư kinh doanh cũng nhận được cơ hội đầu tư tốt, giúp gia tăng lơi nhuận. Người tuổi Mùi còn có vận quý nhân vượng. Họ được người tốt giúp đỡ trong công việc cũng như cuộc sống. Con giáp này làm việc chăm chỉ, có trách nhiệm nên sẽ thu về thành quả như mong đợi.

 *Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Bề trên ban hồng ân vạn dặm vào buổi chiều Thứ 5 ngày 1/12: Tiền rơi trên đầu 3 con giáp, tỉnh dậy chạm đâu cũng ra vàng ra, tiền tài cất cánh, giàu sang phú quý - như ý cát tường

Bề trên ban hồng ân vạn dặm vào buổi chiều Thứ 5 ngày 1/12: Tiền rơi trên đầu 3 con giáp, tỉnh dậy chạm đâu cũng ra vàng ra, tiền tài cất cánh, giàu sang phú quý - như ý cát tường

Dự đoán những rắc rối của 3 con giáp sẽ được giải quyết dễ dàng, vận may từ trên trời rơi xuống như Phượng Hoàng tái sinh, tiền bạc rủng rỉnh hơn trước.

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