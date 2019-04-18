3 con giáp tài lộc bùng nổ, may mắn ngút trời, kiếm được BẠC TỶ trong tháng 5/2019

Bước vào tháng 5/2019, những con giáp có tên trong danh sách sau sẽ có tài vận bùng nổ, may mắn tột đỉnh, rung đùi cũng có tiền ập vào nhà tới tấp.

Vậy nên, dù nghèo khó, thất bại hết lần này đến lần khác Mùi vẫn mạnh mẽ vươn lên. Càng chăm chỉ, cống hiến Mùi càng gặt hái được nhiều thành công trong công việc, được cấp trên, đồng nghiệp ghi nhận.

Trời sinh người tuổi Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều sống tình cảm, khôn ngoan và vô cùng tinh tế. Họ biết cách dung hòa các mối quan hệ, chớp lấy cơ hội thể hiện năng lực chốn công sở và kiên trì đeo đuổi đam mê của mình.

Trong tháng 5/2019, nhờ được sao may mắn chiếu mệnh Mùi làm gì cũng thuận lợi, như ý. Sự nghiệp của con giáp này sẽ có bước tiến ngoạn mục, thăng hoa hơn bao giờ hết. Đây chính là thời hoàng kim để Mùi có bạc tiền dư dả, trở thành đại gia chỉ vài năm sau đấy.

Dậu chắc chắn sẽ được thăng chức, tăng lương, thu nhập cải thiện đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi tướng số đã chỉ rõ, Dậu là người cần cù, siêng năng và vô cùng cần mẫn. Dẫu không quá sắc sảo, khôn ngoan nhưng sự thật thà lại là tính cách giúp người khác dễ dàng cảm mến mà giúp đỡ Dậu tận tình.

Nếu trước nay Dậu đã bỏ lỡ rất nhiều cơ may trong đời mình thì tháng 5 tới, bạn đừng để may mắn trời cho vuột mất nữa. Hãy cũng cảm đứng lên nhận lấy công việc khó nhằn nhất, khiến bạn mất nhiều thời gian, công sức nhưng rất xứng đáng để thử sức.

Sau thành công của dự án này, Dậu chắc chắn sẽ được thăng chức, tăng lương, thu nhập cải thiện đáng kể. Chỉ cần biết tích cóp, dám nghĩ dám làm thì trở thành đại gia chỉ còn là chuyện sớm muộn với Dậu.

Kiếm tiền dễ như trở bàn tay nên việc mua nhà, sắm xe chỉ là chuyện nhỏ với Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đây là con giáp có cái uy của người lãnh đạo, có sự khôn khéo của người kinh doanh và có sự sáng tạo của người mở đường. Vậy nên, họ rất nhanh thăng tiến trong công việc, quản lý nhân sự cực hiệu quả, khoa học.

Nếu tự đứng ra kinh doanh, Tỵ chắc chắn sẽ giúp cơ ngơi mình đang có phát triển vượt bậc, chẳng mấy chốc lớn mạnh. Kiếm tiền dễ như trở bàn tay nên việc mua nhà, sắm xe chỉ là chuyện nhỏ với Tỵ.

Tháng 5 tới, con giáp này sẽ có những chuyến du lịch nước ngoài đắt đỏ bên gia đình mà chẳng cần suy nghĩ chuyện tiền nong, sung sướng hết phần thiên hạ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.