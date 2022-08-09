3 con giáp sự nghiệp chông chênh, tiền mất tật mang, khốn khó đủ đường vào ngày mai (13/7 âm lịch), cần hết sức cẩn trọng

Để tránh rủi ro, mất trắng, 3 con giáp này nên cẩn trọng trong mọi quyết định đầu tư, kinh doanh vào ngày mai.

Tuổi Hợi Có Nguyệt Lệnh lâm đất Tử lại thêm Tương Xung Thái Tuế án ngữ, công việc của tuổi Hợi gặp nhiều khó khăn trong cách triển khai, việc hợp tác cũng chưa thật sự suôn sẻ khi đồng nghiệp không thống nhất, cấp trên gây áp lực. Tất cả những vấn đề này ảnh hưởng nghiêm trọng tới tinh thần làm việc của con giáp này. Vận khí xấu nên bản mệnh cũng cần cảnh giác vận tiểu nhân hãm hại. Ngày mai, tốt nhất là bạn nên tập trung để cải thiện các mối quan hệ xã giao, sống dĩ hòa vi quý, không nên thể hiện cái tôi quá mạnh, lắng nghe ý kiến của mọi người để điều chỉnh bản thân.

Tài lộc cũng giảm sút khá mạnh do Đại Hao tác động, làm ăn kinh doanh ở thời điểm này không ổn định, khó tụ tài. Bạn cần hạn chế vay mượn, thế chấp, nhất là vay mượn cho người khác dưới danh nghĩa của mình kẻo người chịu thiệt là chính bạn. Vì thế, hãy luôn nhắc nhở mình tiêu tiền tiết kiệm, tránh được khoản nào thì nên hết sức tránh, nếu không dễ rơi vào cảnh trắng tay mà chưa chắc đã thu về được kết quả như ý. Tài lộc cũng giảm sút khá mạnh do Đại Hao tác động, làm ăn kinh doanh ở thời điểm này không ổn định, khó tụ tài. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Ngày mai, người tuổi Thân chịu sự kìm hãm của xung Thái Tuế, nên gặp khá nhiều khó khăn, lao đao, vất vả. Họ được cho là sẽ hao tổn nhiều công sức, tiền bạc nhưng kết quả thu được lại không đáng là bao. Bên cạnh đó, nếu không cẩn thận, họ còn dễ gây hấn với những người xung quanh, bị tiểu nhân quấy quả. Trong các giao dịch tiền nong hàng ngày, phải đặc biệt lưu ý, không được khinh suất và chủ quan. Khi chi tiêu cũng không nên hoang phí mà phải biết thế nào là đủ, biết tích cóp tiền của để không lâm vào nợ nần, phá sản.

Tuổi Thân cũng nên quan tâm hơn đến việc chăm sóc sức khỏe của bản thân, đừng để đến lúc ngã bệnh rồi mới hối hận thì đã quá muộn. Về mặt tình cảm, bạn cần chủ động hơn trong các mối quan hệ, dành nhiều thời gian cho gia đình, quan tâm tới bạn đời, con cái và cha mẹ thay vì mải mê với lý tưởng của mình. Tuổi Thân cũng nên quan tâm hơn đến việc chăm sóc sức khỏe của bản thân, đừng để đến lúc ngã bệnh rồi mới hối hận thì đã quá muộn. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Trong số 3 con giáp vướng xui xẻo vào ngày mai, người tuổi Thìn là người ít bị "ăn hành" nhất. Công việc và sự nghiệp của họ có thể khởi sắc nhưng chỉ ở một mức độ nhất định, không tăng thêm thu nhập đáng kể hay giàu có tột bậc được. Họ có thể kiếm được nhiều tiền nhưng chẳng giữ lại được bao nhiêu, đa phần đều là do kinh doanh, đầu tư thất bại dẫn đến hao tài tốn của. Người tuổi Thìn cần lưu ý rất nhiều về tài chính, quản lý tiền bạc và đưa ra các quyết định đầu tư, kinh doanh trong ngày mai . Bởi lẽ nếu thiếu cẩn trọng, chủ quan và ỷ lại tuổi Thìn sẽ dễ mất trắng, lâm vào nợ nần không lối thoát. Ngoài ra, người tuổi Thìn cũng cần chú ý nhiều đến sức khỏe của bản thân và gia đình hơn. Song song với đó, họ cũng cần chăm chỉ học hỏi, trau dồi thêm cho bản thân. Có như vậy về sau, tuổi Thìn mới có thể lội ngược dòng và đổi vận. *Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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