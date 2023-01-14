Thìn may mắn trong Thứ Bảy và Chủ Nhật tuần này khi hiệu suất công việc tăng lên gấp bội. Có vẻ như bạn đã nắm được tinh thần làm việc và hiệu suất tăng lên rất cao. Nếu thực sự yêu công việc này thì chỉ còn cách nỗ lực hết mình, rồi thời cơ sẽ đến. Có thể sẽ là cơ hội thăng quan tiến chức.

Về tình cảm cũng rất vượng vận đào hoa. Bạn dù không cần thả thính thì cũng có rất nhiều người vây quanh, vậy nên hãy suy nghĩ kĩ và chọn cho mình người hợp lý.

Tuổi Tuất

Tuất là con giáp biết nhìn xa trông rộn, sự tự tin và bản lĩnh của con giáp này giúp họ có cơ hội chuyển bại thành thắng, đạt nhiều thành công trong công việc.

Tử vi cuối tuần này cho biết, cuộc sống của người tuổi Tuất này sẽ có những bước chuyển biến tích cực. Công việc bất ngờ gặp được nhiều điều suôn sẻ, cơ hội làm giàu hiện ngay trước mắt, việc cần làm là nắm bắt kịp thời đúng lúc.

Được Thần Tài giúp sức, tài chính được cải thiện khiến tinh thần tuổi Tuất thoải mái và phấn chấn hơn, những thay đổi trong cuộc sống sẽ giúp ngay tháng tới viên mãn và tốt đẹp. Vận trình đang lên, con giáp này đừng bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là con giáp bẩm sinh có số mệnh may mắn, cộng với tính ham học hỏi, sống biết trước biết sau nên dù làm bất cứ điều gì cũng đều xuất sắc, hay đi đến đâu mọi người yêu mến. Cho nên không thể không công nhận con giáp này mang số mệnh đại cát.

Tử vi Thứ Bảy và Chủ Nhật tuần này cho biết những người tuổi Hợi có vận tiền tài thăng tiến, cao ngút trời. Do dược Thần Tài ưu ái, những người tuổi Hợi sẽ cầu được ước thấy, đầu tư trúng đậm khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn có thể đổi đời. Đối với những người chưa thể tạo dựng sự nghiệp ổn định thì sắp tới đây sẽ có quý nhân đưa đường dẫn lối giúp họ thăng hoa trong công việc, kéo theo tài vận dồi dào thời gian sắp tới.

Trong chuyện tình cảm, Thứ Bảy và Chủ Nhật tuần này cho thấy tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội để gần gũi, thân mật và thấu hiểu nhau hơn. Trong thời gian này, nhờ sợi dây tình cảm giữa hai bạn ngày càng bền chặt, khăng khít, mối quan hệ có thể có những bước tiến mới vui vẻ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.