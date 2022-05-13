3 con giáp sở hữu trái tim của nữ cường nhân, có số lấy chồng muộn nhưng thân thế bạn đời luôn khiến người ta tròn xoe mắt

Những người tuổi Thìn sinh ra đã có tố chất hơn người. Họ là mẫu phụ nữ theo đuổi sự hoàn hảo trong sự nghiệp, không ngừng học hỏi để làm phong phú thêm kiến thức cũng như cuộc sống tinh thần của mình. Họ muốn tạo cơ sở tốt nhất cho chuyện tình cảm.

Thế nên nếu kết hôn sớm họ sẽ không có thời gian cho gia đình. Điều đó làm cuộc hôn nhân của họ không được bền vững. Vì thế, lấy chồng muộn chính là quyết định sáng suốt đối với những người cầm tinh con Rồng bởi họ sẽ hiểu và trân trọng hạnh phúc gia đình. Bên cạnh đó, cuộc sống của họ sẽ vô cùng sung túc và viên mãn khi lấy chồng muộn.

Nữ tuổi Hợi tương đối có phúc khí, kể cả không giàu sang quyền quý thì họ vẫn sẽ có được cuộc sống an nhàn, thuận lợi. Nữ tuổi Hợi sở hữu tính cách dịu dàng, ôn hòa, cộng với việc điều kiện tự thân cũng ổn nên lúc trẻ sẽ có rất nhiều người theo đuổi. Không ít người trong số họ yêu sớm, thậm chí sẵn sàng cho việc bước vào hôn trường.

Thế nhưng nhìn chung, con gái tuổi này tương đối đơn giản, ngây thơ. Lúc còn trẻ, mắt nhìn người của họ không được chính xác, chỉ cần vài ba lời dỗ ngon ngọt là dễ dàng sập bẫy người khác. Tuy nhiên, tình yêu và hôn nhân vốn là 2 chuyện khác nhau, chỉ có trải qua thời gian dài quan sát, chúng ta mới có thể xác định được đối phương có thực sự phù hợp để gắn bó cả đời hay không.

Bởi vậy nên, những cô nàng tuổi Hợi kết hôn muộn nghĩa là họ đã tích đủ kinh nghiệm. Trí tuệ, tâm thế, tất cả ở họ đều đủ chín chắn, lúc này họ cũng biết cách nhìn người hơn và tìm được người thích hợp nhất. Đối phương sẽ là người tài giỏi, yêu thương và biết trân trọng gia đình. Kết hôn với một người như vậy, nữ tuổi Hợi đương nhiên sẽ có hậu vận tốt đẹp, như ý, không cần lo cơm ăn áo mặc.

Cô nàng tuổi Mão

Con gái tuổi Mão có tính cách ôn hòa, tốt bụng. Chính điều này giúp họ luôn được mọi người yêu mến. Con gái tuổi này dù ở đâu cũng sẽ được mọi người quan tâm, chăm sóc. Chính vì vậy đến tuổi cập kê, dù họ không chủ động tìm kiếm thì các chàng trai cũng sẽ tự động xuất hiện, hoặc người quen, bạn bè sẽ giới thiệu các mối tốt cho họ.

Nữ tuổi Mão nhìn chung dịu dàng mà sắc sảo, dễ lấy được cảm tình của người đối diện bất kể là trẻ nhỏ hay người lớn tuổi. Nếu lấy chồng, họ chắc chắn sẽ là trụ cột của gia đình. Đàn ông mà lấy vợ tuổi Mão sẽ như có thêm quân sư bên cạnh, hai vợ chồng cùng nhau cố gắng, người vợ sẽ quán xuyến mọi thứ chu toàn, là tướng vượng phu điển hình.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.