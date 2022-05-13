Top 3 con giáp sở hữu tinh thần thép, tâm lý ổn định trước phong ba bão táp, sớm muộn cũng 'hóa rồng, hóa phượng'

Người tuổi Tý cần mẫn, chịu khó, gặt hái được thành công nhờ sự nỗ lực của bản thân và chính vì vậy người nào xúc phạm họ hay làm ảnh hưởng tới bản thân họ, họ sẽ không bao giờ để yên đó.

Tuổi Tý sâu cay, thù dai, ai động đến người thân của họ hay xúc phạm họ thì phải biết hậu quả bạn nhận được là gì, họ sẽ không để bạn yên đâu. Thế nên mấy kẻ tiểu nhân có thích nói xấu người khác sau lưng thì cũng nên chừa tuổi Tý ra nhé.

Tính tình cương trực, dám làm dám chịu ,tuổi Tý luôn khiến bạn bè nể trọng. Họ không đùn đẩy trách nhiệm trong công việc, cũng không đổ lỗi cho ai đó khi có chuyện gì xảy ra. Họ sẵn sàng gánh đỡ cho người mà họ yêu quý. Nhưng cũng đừng vì vậy mà lợi dụng họ nhé, sẽ có "Món quà" thích đáng dành cho bạn đó.

Tính tình cương trực, dám làm dám chịu ,tuổi Tý luôn khiến bạn bè nể trọng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Nổi tiếng là người mạnh mẽ, hoạt bát thông minh, dũng cảm và bản lĩnh, tuổi dần có quá nhiều mối quan hệ tốt. Những người bạn mà họ đã chọn chơi đa phần là người giỏi giang, thoáng tính, thẳng thắn và tốt bụng, chân thành. Họ rất ghét những kẻ ki bo, tính toán, chơi xấu, tiểu nhân chuyên đi nói xấu sau lưng và bày kế hãm hại người khác.

Tuổi Thìn trở thành con giáp mạnh mẽ hơn sau khi trải qua những biến cố, tranh chấp, mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Tranh chấp cũng là một quá trình học hỏi không ngừng. Thông qua đó, họ trở nên tin tưởng bản thân mình hơn. Biết cách giữ vững quan điểm của chính mình.

Tuổi Thân

Trong số 12 con giáp thì tuổi Thân có vẻ là người biết tiết chế cảm xúc giỏi nhất. Điều đó không có nghĩa là họ nhu nhược, nhún nhường mà chính là họ luôn tâm niệm, những kẻ không xứng đáng để họ vận tâm thì nổi giận chỉ làm mình mất công mất sức.

Khi cảm thấy một ai đó không hợp ý, không thể tiếp tục mối quan hệ, tuổi Thân sẽ bơ đi như chưa từng quen, họ thậm chí khinh bỉ không cần quan tâm. Nhưng nếu người này cố tình chơi khăm họ thì đừng hỏi vì sao bạn chẳng bao giờ yên ổn. Vì tuổi Thân sẽ dùng cách của họ để cho bạn thấy bản lĩnh thực sự của tuổi Thân là gì. Họ sẽ dạy cho bạn một bài học nhớ đời đó.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.