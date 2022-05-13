Tử vi 3 ngày cuối tháng 5 của tuổi Tuất: sự nghiệp lao đao, tình cảm rạn nứt, tránh gây tranh cãi rước hoạ vào thân

Tâm linh - Tử vi 13/05/2022 10:03

Tuổi Tuất cuối tháng 5 dương lịch này cần cẩn trọng trong sự nghiệp, chuyện tình cảm cần nhường nhịn để tránh xảy ra tranh cãi

1. Sự nghiệp

Sự nghiệp của người tuổi Tuất trong cuối tháng 5 này gặp nhiều điều không được thuận lợi. Bản mệnh cần phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối diện với những sự cố không báo trước, đồng thời có cách xử lý phù hợp khi đứng trước những tình huống như vậy.

Con giáp này cần phải học cách kiềm chế bản tính nóng nảy, thẳng thắn thừa nhận lỗi sai của mình. Mỗi khi mắc lỗi, bản mệnh không nên tìm lý do để bao biện cho hành động của mình. Bạn cần phải bình tĩnh để đưa ra được những đối sách phù hợp, bởi không phải lúc nào tranh đấu, giành giật cũng là cách thích hợp để giải quyết các vấn đề. Hãy học cách tiết kiệm từ những hành động nhỏ nhất. Tắt điện khi không dùng đến, sử dụng thức ăn vừa với khẩu phần… Ngoài ra, bạn có sở trưởng tính toán, nên lựa chọn những ngành nghề liên quan tới số liệu, tài chính sẽ tốt hơn.

Tử vi 3 ngày cuối tháng 5 của tuổi Tuất: sự nghiệp lao đao, tình cảm rạn nứt, tránh gây tranh cãi rước hoạ vào thân - Ảnh 1
Sự nghiệp của người tuổi Tuất trong cuối tháng 5 này không được thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

2. Sức khoẻ

May mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Tuất khá ổn định vào cuối tháng 5 dương lịch này. Bạn luôn cảm thấy sức sống dồi dào dù có nhiều khó khăn, thách thức phải đối mặt. Nhờ vậy, bạn có thể bắt tay vào thực hiện nhiều công việc đã lên kế hoạch từ trước mà không cần phải chần chừ, do dự. Đồng thời tháng có Nguyệt Lệnh Giáp Ngọ, khiến người tuổi Tuất phải đề phòng bị chuột rút, bong gân khi hoạt động, đi lại. Cuối tháng, công việc dồn ứ gây tình trạng tinh thần không thoải mái, bạn nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi để bổ sung nguyên khí. Những người thích hoạt động thể thao thì nên chọn thời gian hợp lý, không nên chọn thời gian lúc quá nóng mà tập. Thời gian này nên chọn đi bộ, bơi lội và tập vào buổi sáng hoặc tối thì tốt hơn.

Tử vi 3 ngày cuối tháng 5 của tuổi Tuất: sự nghiệp lao đao, tình cảm rạn nứt, tránh gây tranh cãi rước hoạ vào thân - Ảnh 2
Sức khỏe của người tuổi Tuất khá ổn định vào cuối tháng 5 dương lịch này. Ảnh minh họa: Internet

 3. Tình duyên

Đường tình duyên của người tuổi Tuất vào cuối tháng này phủ một màu ảm đạm. Bạn cần phải tự kiểm điểm bản thân nhiều hơn trước khi oán trách người khác, đặc biệt là nửa kia của mình.

Người đã lập gia đình thường xuyên mâu thuẫn ý kiến với vợ hoặc chồng của mình. Thậm chí nhiều khi, hai người đối nghịch với nhau đến mức xảy ra chiến tranh lạnh, chẳng ai còn muốn bày tỏ suy nghĩ, quan điểm của mình.

Người vẫn còn độc thân có tính cách khá cởi mở, lạc quan, thu hút không ít sự chú ý của mọi người xung quanh. Tuy nhiên, dường như trong khoảng thời gian này, mọi người tiếp xúc với bạn đều không mang những ý đồ đơn thuần.

Đừng quá kiêu kỳ, không coi trong mọi người để quan hệ tình cảm xuống dốc.

Tử vi 3 ngày cuối tháng 5 của tuổi Tuất: sự nghiệp lao đao, tình cảm rạn nứt, tránh gây tranh cãi rước hoạ vào thân - Ảnh 3
Đường tình duyên của người tuổi Tuất vào cuối tháng này khá ảm đạm. Ảnh minh họa: Internet

 * Bài viết chỉ mang tính thao khảo, chiêm nghiệm.

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