3 con giáp sở hữu căn số phát tài, Thần May Mắn chỉ đích danh giàu không lối thoát, đổi vận nhung lụa đúng 4 ngày tới (12 - 16/9)

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 14:24

Vận số 'nhung gấm' giúp 3 tuổi này làm gì cũng thành công, tương lai sáng lạn, phất tới.

Tuổi Mão

Mão ẩn chứa sự chăm chỉ, sự cần cù và chịu khó mà hiếm có con giáp nào có được. Con giáp này không quản ngại vất vả, và cũng không ngần ngại dấn thân vào những lĩnh vực mới, thế nên cho dù chậm nhưng chắc, tuổi Mão vẫn đang từng ngày, từng giờ khẳng định vị trí của mình tại nơi làm việc.

4 ngày tới (12 - 16/9), người tuổi Mão làm ăn thuận lợi, tiền tài bao vây. Vận may của người tuổi Mão sẽ đến và đem lại nhiều phúc khí, của cải cũng dần tăng lên, mọi việc suôn sẻ hơn.

Đây là thời điểm con giáp ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn hưởng thụ cuộc sống.

3 con giáp sở hữu căn số phát tài, Thần May Mắn chỉ đích danh giàu không lối thoát, đổi vận nhung lụa đúng 4 ngày tới (12 - 16/9) - Ảnh 1
Mão ẩn chứa sự chăm chỉ, sự cần cù và chịu khó mà hiếm có con giáp nào có được. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mùi 4 ngày tới (12 - 16/9) đầy may mắn, thuận lợi, hạnh phúc trọn vẹn. Theo đó, sự nghiệp của con giáp này sẽ lên như diều gặp gió, tài lộc ồ ạt. Về tình cảm, những người độc thân sẽ có khả năng cao gặp được người phù hợp và tiến triển một mối quan hệ tốt đẹp.

Ngoài ra, cuộc sống gia đình bạn cũng sẽ có tin vui. Những khó khăn, mâu thuẫn ở chỗ làm đều sẽ được giải quyết êm đẹp, bạn sẽ ngày càng được cấp trên tín nhiệm. Sức khỏe sẽ được cải thiện đáng kể, các bệnh thường gặp như di ứng, tim mạch, dạ dày sẽ thuyên giảm. Do đó, bạn hãy yên tâm đón những tháng cuối năm với sức khỏe sung mãn, tài lộc dồi dào, tình cảm thăng hoa.

3 con giáp sở hữu căn số phát tài, Thần May Mắn chỉ đích danh giàu không lối thoát, đổi vận nhung lụa đúng 4 ngày tới (12 - 16/9) - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mùi 4 ngày tới (12 - 16/9) đầy may mắn, thuận lợi, hạnh phúc trọn vẹn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình của người tuổi Hợi chuyển biến theo hướng tích cực, đặc biệt bùng nổ sau 4 ngày tới (12 - 16/9). Đặc biệt nam giới được lợi hơn cả, đường công danh, sự nghiệp có điềm báo thăng tiến bất ngờ, bạn bắt tay vào làm việc gì cũng thuận lợi, có khả năng còn được tăng lương.

Tài khoản nhảy vọt, quý nhân giúp sức, đặc biệt nam giới hưởng lợi hơn cả. Quý nhân của bạn ở thời điểm này có thể là nam mệnh có tầm ảnh hưởng. Dưới sự che chở của đối phương, bạn được giới thiệu cho những cơ hội quý báu và không còn lo sợ trước những chông gai nữa.

Chỉ cần bạn phát huy tốt năng lực của mình thì sẽ giành được những điều mình muốn. Bạn có thể tìm được mối khách hàng hoặc đối tác mới thông qua hoạt động thư giãn, giải trí. Song kiếm hợp bích, vừa vui chơi, vừa kiếm tiền, đôi bên hợp tác ăn ý với nhau để cùng kiếm về khoản tiền rủng rỉnh, gọi là '1 mũi tên trúng 2 đích'.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 12 giờ trưa mai (13/9) là ‘đỉnh’ lộc của 3 con giáp này, tháng 9 phát tài, tháng 10 giàu to, làm đâu thắng đấy

Đúng 12 giờ trưa mai (13/9) là ‘đỉnh’ lộc của 3 con giáp này, tháng 9 phát tài, tháng 10 giàu to, làm đâu thắng đấy

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 12 giờ trưa mai (13/9) vận trình của 3 con giáp phú quý, bắt đầu đón nhận những vận may liên tục, công danh, tình tiền đều phất.

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