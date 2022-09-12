Đúng 12 giờ trưa mai (13/9) là ‘đỉnh’ lộc của 3 con giáp này, tháng 9 phát tài, tháng 10 giàu to, làm đâu thắng đấy

Tâm linh - Tử vi 12/09/2022 13:16

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 12 giờ trưa mai (13/9) vận trình của 3 con giáp phú quý, bắt đầu đón nhận những vận may liên tục, công danh, tình tiền đều phất.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý tháo vát, linh hoạt, rất có duyên với kim tiền, và thường sẽ không bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội nào để có thêm thu nhập.

Đúng 12 giờ trưa mai (13/9), cát tinh “Đức Tài” chiếu mệnh, người tuổi Tý gặp hết may mắn này đến may mắn khác, cơ hội phát tài, giàu to.

Không chỉ có nguồn thu chính dồi dào mà các dự án đầu tư trước đây cũng sẽ đem lại nguồn lợi nhuận không nhỏ. Con giáp này biết trước những ưu điểm và lập kế hoạch của mình nên tương lai càng sáng lạn, tấn tới.

 

Đúng 12 giờ trưa mai (13/9) là ‘đỉnh’ lộc của 3 con giáp này, tháng 9 phát tài, tháng 10 giàu to, làm đâu thắng đấy - Ảnh 1

Đúng 12 giờ trưa mai (13/9), cát tinh “Đức Tài” chiếu mệnh, người tuổi Tý gặp hết may mắn này đến may mắn khác, cơ hội phát tài, giàu to. Ảnh minh họa: Internet

Đáng chú ý, nếu bạn dám nghĩ dám làm thì càng dễ dàng gặt hái thành công hơn. Đồng thời, xung quanh bạn cũng không thiếu người chủ động ra tay giúp đỡ, vì thế hãy tự tin theo đuổi lý tưởng của bản thân.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 12 giờ trưa mai (13/9) tuổi Thìn có cơ hội đón may mắn, thuận lợi, hạnh phúc trọn vẹn. Theo đó, sự nghiệp của con giáp này sẽ lên như diều gặp gió, tài lộc ồ ạt. Về tình cảm, những người độc thân sẽ có khả năng cao gặp được người phù hợp và tiến triển một mối quan hệ tốt đẹp.

Cuộc sống gia đình bạn cũng sẽ có tin vui. Những khó khăn, mâu thuẫn ở chỗ làm đều sẽ được giải quyết êm đẹp, bạn sẽ ngày càng được cấp trên tín nhiệm. Bạn hãy yên tâm đón những tháng cuối năm với sức khỏe sung mãn, tài lộc dồi dào, tình cảm thăng hoa.

Đúng 12 giờ trưa mai (13/9) là ‘đỉnh’ lộc của 3 con giáp này, tháng 9 phát tài, tháng 10 giàu to, làm đâu thắng đấy - Ảnh 2
Theo tử vi 12 con giáp, đúng 12 giờ trưa mai (13/9) tuổi Thìn có cơ hội đón may mắn, thuận lợi, hạnh phúc trọn vẹn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thần tài chấm tên trong sổ vàng nên đúng 12 giờ trưa mai (13/9) của Dậu đỏ chót như son. Sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ đạt đỉnh vinh quang với nhiều thành công lẫy lừng, thu nhập được cải thiện đáng kể, chưa kể Dậu còn phú quý phát tài, đổi đời chỉ sau một đêm.

Cuối tuần chính là thời điểm để bạn "nâng cấp" và mở rộng các mối quan hệ xã giao, tạo thêm cơ hội gặp gỡ người giàu kinh nghiệm sẽ chỉ điểm cho bạn những hướng đi chính xác trong tương lai. Khi được trao cho những nhiệm vụ, dù là lớn hay nhỏ bạn cũng hãy chủ động nắm bắt, bởi nó sẽ giúp cho bạn giữ vững được vị trí hiện tại.

Với người làm làm đầu tư, kinh doanh, bạn được giới thiệu cho những mối làm ăn khả quan. Các hợp đồng được ký kết thuận lợi giúp bạn đem về nhiều khoản lợi nhuận cho doanh nghiệp cũng như cho chính bản thân.

 *Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 4 ngày tới (13/9 - 16/9), thầy tử vi báo mộng cho 3 con giáp, may mắn chiếu xuống đầu, tiền vàng ngập két, công danh phất lên, cuộc sống như ý cát tường

Đúng 4 ngày tới (13/9 - 16/9), thầy tử vi báo mộng cho 3 con giáp, may mắn chiếu xuống đầu, tiền vàng ngập két, công danh phất lên, cuộc sống như ý cát tường

Đúng 4 ngày tới (13/9 - 16/9), 3 con giáp có căn số làm ăn phát tài, công danh, bổng lộc như ý muốn, tình tiền thăng hoa.

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