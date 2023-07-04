3 con giáp sau vào đúng 3 ngày tới (5/7 - 8/7/2023) được Ngọc Hoàng chấm sổ vàng, tiền đến ào ào, sự nghiệp phất lên như vũ bão, mua nhà sắm xe bước chân vào giới thượng lưu

Tử vi 3 ngày tới cho biết rằng vận trình tổng thể của tuổi Ngọ có một tuần thành công hơn mong đợi. Bạn nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ từ mọi người xung quanh nên mọi thứ dường như đang diễn ra khá trôi chảy, vui vẻ.

Tài lộc: Vận trình tài lộc chưa có dấu hiệu phát triển tích cực trong thời gian này. Con giáp này hãy cố gắng thêm một khoảng thời gian nữa, đồng thời đừng quá vội vàng ngóng trông kết quả bởi chẳng có công việc nào dễ dàng nên đừng mơ đến chuyện “ngồi mát ăn bát vàng".

Công việc: Người tuổi Ngọ dường như sẽ gặp một vài xích mích với đồng nghiệp vào khoảng thời gian đầu tuần. Tốt nhất là bản mệnh hãy thật bình tĩnh để thể hiện quan điểm của mình và trao đổi với mọi người. Có như vậy, công việc hiện tại của người tuổi này mới có thể tiến triển tốt đẹp.

Tình cảm: Vận trình tình cảm chưa thực sự có dấu hiệu chuyển biến khởi sắc. Có lẽ, người độc thân vẫn còn quá bị động khi thích một người mà chẳng dám nói ra. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn không dám nói ra cho người ấy biết thì có khi đối phương sẽ đến với người khác.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi 3 ngày tới của 12 con giáp cho thấy từ ngày 5/7 đến 8/7/2023, vận tài lộc của tuổi Thân dồi dào, thu nhập đang trong tiến trình gia tăng, buôn bán kinh doanh phát tài phát lộc, cơ hội làm ăn vô cùng lớn. Bản mệnh cũng tìm được những đối tác hợp ý, luôn đồng nhất trong quan hệ làm ăn.

Càng thuận lợi càng đồng nghĩa với việc xung quanh con giáp này có khá nhiều cạm bẫy, nhưng cũng may tuổi Thân vẫn đủ tỉnh táo để tránh được. Cộng thêm sự trợ giúp của quý nhân nên có thể hóa giải mọi hung vận, bản mệnh nên tập trung hơn nữa vào công việc của mình.

Đây cũng sẽ là một tuần vượng đào hoa với tuổi Thân. Người độc thân nên nắm chắc cơ hội này để sớm cải thiện tình trạng hiện tại của mình. Nếu đã có sẵn đối tượng trong lòng, hãy mạnh dạn bày tỏ lòng cảm mến và kéo gần khoảng cách của cả hai.

Các cặp đôi cũng tìm được cảm xúc thăng hoa trong tình yêu, bản mệnh hạnh phúc và hài lòng với những gì đang có. Những chuyến đi dịch ở thời điểm này càng khiến cho tình cảm đôi lứa thắm thiết, không ít người đã bàn tính tới chuyện trăm năm.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn vốn rất năng động, vì thế nếu tận dụng được ưu điểm này thì công việc của bạn sẽ tiến triển cực kỳ suôn sẻ. Đôi khi, bạn sẽ phải phụ trách những công việc trọng đại hoặc những gánh nặng lớn lao, tuy nhiên, chỉ cần bạn chịu khó và đặt cái tâm của mình vào công việc thì trời không phụ.

Tài chính càng về cuối tuần càng vượng nhờ được quý nhân che chở. Đặc biệt, những ai có ý định đi nhập hàng hoặc xuất khẩu lao động trong tuần này sẽ có lời. Khi tiền bạc dư dả, bạn có thể tự thưởng cho bản thân món quà khích lệ.

Đường tình duyên không có nhiều biến động, con giáp này vẫn duy trì được tình trạng ổn định trong mối quan hệ của mình. Nếu có thời gian rảnh, vợ chồng bạn có thể tìm cách hâm nóng tình cảm với nhau, ví dụ như bữa tối lãng mạn hoặc một chuyến đi chơi ngắn ngày.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.