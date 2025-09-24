3 con giáp phát tài cuối tháng 9/2025: Ngọ buôn may bán đắt, Tý có tài có lộc, Mùi giàu sang thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 24/09/2025 20:00

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán giàu có vô biên, tiền của bạt ngàn, vượng phát đủ đường.

Con giáp tuổi Ngọ 

Tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Ngọ không được thuận lợi. Sự lo lắng và áp lực làm cho bạn vội vàng, dẫn đến những sai lầm đáng tiếc.

Ngày này tử vi 12 con giáp dành lời khuyên cho người tuổi Ngọ cần cố gắng kiểm soát cảm xúc, sự bình tĩnh và tập trung vào từng bước cụ thể sẽ là chìa khóa để giải quyết mọi vấn đề.

Sự nghiệp: Công việc của người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay gặp phải khá nhiều khó khăn, bạn hãy chú ý cẩn thận, kiên trì và chờ đợi thời cơ thích hợp để hành động.

Tình cảm: Chuyện tình cảm chưa có sự khởi sắc, người tuổi Ngọ cảm thấy thất vọng khi mối quan hệ không phát triển như mong muốn.

Tài lộc: Bạn cần chú ý duy trì sự ổn định trong chi tiêu và tránh nóng vội đưa ra quyết định.

Sức khỏe: Sức khỏe không được tốt, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến xương khớp.

3 con giáp phát tài cuối tháng 9/2025: Ngọ buôn may bán đắt, Tý có tài có lộc, Mùi giàu sang thịnh vượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tý 

Tuổi Tý bé nhỏ nhưng đứng đầu 12 con giáp. Họ thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn, khéo léo hơn người. Từ nay chính là giai đoạn vận mệnh của họ có nhiều biến chuyển. Tuổi Tý đụng đâu trúng đó, bách chiến bách thắng, đổi đời ngoạn mục, tiền bạc đổ về như thác.

Người tuổi Tý trời sinh đã thông minh, lanh lợi và biết nắm bắt cơ hội. Họ còn nhạy bén, rất biết nắm bắt thời cuộc. Tuy nhiên, thời gian trước có thể họ vẫn gặp những trắc trở trong tài chính, công việc chưa thật sự “lên hương”. Thậm chí có người ngáng đường. Nhưng đúng 0h ngày 25/9, tử vi chỉ rõ một cánh cửa lớn về tiền bạc sẽ mở ra với người tuổi Tý. Thần Tài mang tới cho họ cơ hội đổi đời, kiếm được nhiều tiền.

Công việc tiến triển mạnh mẽ, người kinh doanh, đầu tư hoặc trúng hợp đồng lớn trong công việc. Tý chỉ cần chăm chỉ, giữ vững tinh thần cầu tiến, thì từ nay đến cuối năm, tài khoản cứ thế nhảy số liên tục, giàu “số 2 không ai số 1”.

3 con giáp phát tài cuối tháng 9/2025: Ngọ buôn may bán đắt, Tý có tài có lộc, Mùi giàu sang thịnh vượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mùi 

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, tuổi Mùi gặp nhiều may mắn và đạt hiệu quả cao trong công việc. Con giáp này có thể phát huy tối đa khả năng đàm phán và thuyết phục của mình, từ đó tạo ấn tượng tốt với đối tác và đồng nghiệp. Những kỹ năng giao tiếp sẽ giúp bản mệnh có được cơ hội thành công trong các cuộc trao đổi, thương thảo.

Tuy nhiên, may mắn này cũng đi kèm với thử thách. Bản mệnh có thể phải đối mặt với sự ganh ghét từ một vài đồng nghiệp, những người có thể cố tình cản trở bản mệnh. Vì vậy, bản mệnh hãy hết sức cẩn trọng, chỉ tập trung vào công việc của mình và tránh dính líu vào các mâu thuẫn không đáng có.

Giờ tốt trong ngày: 21h - 23h

Quý nhân phù trợ: Hợi, Mão

3 con giáp phát tài cuối tháng 9/2025: Ngọ buôn may bán đắt, Tý có tài có lộc, Mùi giàu sang thịnh vượng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

