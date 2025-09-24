Sau 00h00 ngày 25/9/2025: Chúc mừng 3 con giáp sung túc đủ đầy, ngập tràn phú quý, Tiền – Tài – Danh chạm đỉnh, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió

Tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân gặp phải khá nhiều khó khăn. Những lời chỉ trích làm cho bạn cảm thấy khó chịu và bối rối, tuy nhiên thay vì để những điều tiêu cực này làm suy giảm tinh thần, bạn hãy giữ vững thái độ bình tĩnh, kiên định và tiếp tục làm những điều bạn yêu thích.

Sự nghiệp: Công việc của người tuổi Thân gặp phải một số thử thách, tuy nhiên bạn hoàn toàn vượt qua được thử thách này nếu kiên trì và tiếp tục cố gắng.

Ngày này tử vi 12 con giáp dành lời khuyên cho người tuổi Thân cần cố gắng bảo vệ bản thân khỏi những ảnh hưởng tiêu cực, đừng để những điều không hay làm bạn dao động và mất phương hướng.

Tình cảm: Chuyện tình cảm gặp phải một số hiểu lầm, bạn hãy chủ động trò chuyện và giải thích những vấn đề đang tồn tại để làm rõ tình hình.

Tài lộc: Bạn sẽ sớm tìm được giải pháp để cải thiện tài chính, tuy nhiên trong giai đoạn này bạn nên cẩn thận khi đầu tư vào các dự án chưa rõ ràng.

Sức khỏe: Sức khỏe không được tốt, người tuổi Thân cảm thấy mệt mỏi và căng thẳng.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mùi

Mùi chăm chỉ, lương thiện, thường có nhiều người yêu quý, đồng thời phúc âm cũng dồi dào. Cuộc đời họ đến một giai đoạn sẽ hưởng may mắn dồn dập, phất lên như diều gặp gió.

Người tuổi Mùi sống điềm đạm, tình cảm và biết suy nghĩ trước sau. Dù không quá tham vọng nhưng trời lại thương, Mùi sẽ bước vào chu kỳ may mắn cực vượng. Tiền tài ập đến, giàu có hơn người. Thời gian này rất tốt cho những người có ý định khởi nghiệp, mở rộng kinh doanh, chuyển việc hoặc đầu tư, dễ đạt thành quả lớn. Nợ nần trỏa sạch, Mùi còn dư ra một khoản lớn, có thể tiết kiệm, tái đầu tư. Từ đây đến Tết, không có gì lạ nếu Mùi đổi xe, đổi nhà hoặc nắm trong tay khoản tiền tích lũy lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, ngày này mang đến nhiều điềm tốt về tài lộc và tình cảm. Tuổi Dậu sẽ có cơ hội làm ăn phát đạt, đặc biệt là các công việc tay trái. Những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản mệnh trong thời gian qua cuối cùng cũng đem lại những kết quả xứng đáng, giúp bản mệnh cải thiện đời sống và nâng cao chất lượng công việc.

Về mặt nhân duyên, bản mệnh luôn chủ động giúp đỡ và quan tâm tới mọi người xung quanh. Điều này khiến bản mệnh có mối quan hệ tốt đẹp và được yêu mến. Cũng nhờ vào khả năng nắm bắt suy nghĩ, cảm nhận của người khác mà bản mệnh dễ dàng duy trì những mối quan hệ thân thiết, đặc biệt trong tình cảm.

Giờ tốt trong ngày: 1h - 3h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!