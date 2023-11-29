3 con giáp đỏ nhất ngày hôm nay, thứ Tư 29/11/2023: Dần tài lộc hoan hỷ, Tuất trúng đậm giàu to, Thân phú quý đến muộn

Theo tử vi 12 con giáp , người tuổi Dậu tính tình hiền lành, ít nói. Họ hội tụ nhiều phẩm chất và bản chất là người khoan dung, nhân ái. Họ sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn và bản thân người tuổi này cũng rất nhẫn nại, kiên trì.

Cuối tháng 11/2023 người tuổi Dậu mở cửa đón Thần Tài. Công việc, cuộc sống của họ đều khởi sắc. Người làm công ăn lương được lãnh đạo tin tưởng, trọng dụng. Trong khi đó, những người làm kinh doanh cũng chốt được nhiều thương vụ lớn.

Khi gặp khó khăn, con giáp này thường tỏ ra bình tĩnh, tìm nhiều cách để giải quyết vấn đề.

Đúng 29/11 họ còn cơ cơ hội mở rộng quy mô kinh doanh, hợp tác làm ăn với nhiều bạn làm ăn uy tín.

Ngoài ra, thời gian này, con giáp này bị hai hung tinh chiếu mệnh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Họ cần chú ý ngăn ngừa bệnh thấp khớp. Người tuổi này cần sinh hoạt điều độ, vận động nhiều hơn để tăng cường sức khỏe.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi hôm nay ngày 29/11/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất không còn mệt mỏi vì công việc, bạn đã làm chủ được thời gian.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc được làm chủ thời gian, không còn mệt mỏi vì áp lực.

Tình cảm: Tình yêu khi cả hai gặp nhau không còn cảm thấy cô đơn.

Tài lộc: Hãy để bản thân gìn giữ tài chính ngày càng cao.

Sức khoẻ: Luôn giữ bản thân cân bằng, không làm quá nhiều việc cùng một lúc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Tư ngày 29/11/2023 hôm nay, tuổi Thân được nhắc nhở nên biết tập trung nguồn lực vào đâu. Đây là thời điểm tuyệt vời để đầu tư, là cơ hội tốt để giúp tài chính được ổn định và cải thiện.

Các mối quan hệ của con giáp tuổi Thân hôm nay trở nên hài hòa hơn bao giờ hết. Đời sống tình cảm cũng có thể có những bước tiến, mặc dù bản mệnh không đạt được độ thân thiết mà mình mong đợi với nửa kia.

Về mặt sức khỏe, theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày mới hôm nay là ngày không trị bệnh ở vai. Do đó, bản mệnh nên lưu ý việc này để tránh tác động lên vị trí này.

Giờ tốt trong ngày: 23h - 1h

Quý nhân phù trợ: Tỵ, Dậu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.