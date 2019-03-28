3 con giáp nổi tiếng BẠC TÌNH chia tay rồi vẫn quay lại quấy phá người cũ, chị em chớ dại dây dưa

Phụ nữ yêu ai cũng được nhưng đừng dại dây vào 3 chàng giáp này, bởi lẽ họ nổi tiếng cạn tình cạn nghĩa, yêu không được sẽ quay sang phá hoại đối phương.

Bạc tình là thế nhưng Dần tham lam, luôn tìm cách quay lại mặc cho đối phương đã không thể thứ tha thêm lần nào nữa. Phải thật dứt khoát, kiên định mới có thể khiến Dần thay đổi suy nghĩ, chấp nhận chia tay. Tuy nhiên, khi xa nhau họ sẽ đòi lại tất cả những gì đã tặng đối phương.

Dần là chàng giáp háu thắng, thích chinh phục và cả thèm chóng chán. Họ có thể cuồng nhiệt theo đuổi, dùng trăm phương nghìn kế để có được tình yêu của đối phương. Thế nhưng, khi đã có được thứ mình muốn họ lại giở thói trăng hoa, phản bội hết lần này đến lần khác. Ấy vậy mà, khi đối phương buông tay, đề nghị chấm dứt Dần lại không cam lòng.

Họ ra sức tìm hiểu về cuộc sống của người cũ, tìm cách chen chân vào mối tình mới và chia rẽ tình yêu của cô ấy. “Ăn không được phá cho hôi” chính là bản tính của chàng Dần trong tình yêu. Vậy nên, trước khi nhận lời yêu con giáp này, chị em hãy cân nhắc thật cẩn thận.

Mão không biết rằng, càng đeo bám dai dẳng càng khiến họ bị chà đạp, dằn vặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Đàn ông tuổi Mão sống tình cảm, chân thành nhưng khá yếu đuối. Một khi đã yêu Mão sẽ chăm sóc, quan tâm và nuông chiều người yêu như bà hoàng. Dốc toàn tâm toàn ý cho mối tình của mình, thế nên, khi tình yêu tan vỡ Mão rất chới với, chông chênh và tìm đủ cách để níu kéo.

Họ sẵn lòng cầu xin đối phương cho mình cơ hội làm lại từ đầu, mặc cho bị từ chối quyết liệt vẫn kiên trì. Mão không biết rằng, càng đeo bám dai dẳng càng khiến họ bị chà đạp, dằn vặt. Vậy nên, một khi nửa kia đã không còn dành tình cảm cho mình tốt nhất Mão hãy chấp nhận thực tại. Nếu không, thứ bạn nhận lại chỉ là lòng thương hại.

Hơn cả, níu kéo một cuộc tình đã tắt sẽ vô tình đánh mất cơ hội có được hạnh phúc mới của cả hai bên. Như thế, liệu có đáng hay không?

Bạc tình, bội phản nhưng Hợi vẫn ngoan cố muốn nối lại tình xưa, liên tục quấy rối người yêu cũ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Một khi đã yêu ai Hợi sẽ yêu đối phương hơn cả sinh mệnh của mình. Con giáp này thích chăm sóc, nuông chiều người yêu, thích làm đối phương vui vẻ, hạnh phúc. Vậy nên, ai có được tình yêu của Hợi chắc chắn sẽ có tha hồ tận hưởng những tháng ngày được nuông chiều như công chúa.

Vậy nhưng, khi đã để tâm đến phụ nữ khác thì dù tình yêu hiện tại có đẹp đến mấy Hợi cũng sẵn sàng vứt bỏ tất cả để chạy theo nhân tình. Chờ đến khi tỉnh mộng, đến khi nhận ra tất cả chỉ là phù du, ngoảnh đầu nhìn lại Hợi chỉ còn một mình, một nửa đã lẳng lặng rời đi từ bao giờ.

Bạc tình, bội phản nhưng Hợi vẫn ngoan cố muốn nối lại tình xưa, liên tục quấy rối người yêu cũ. Dù người phụ nữ ấy có người yêu mới, đã kết hôn Hợi vẫn không từ thủ đoạn để phá hoại gia can người khác. Càng yêu càng hận, càng hận càng yêu chính là tính cách của Hợi trong tình yêu.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.