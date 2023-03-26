3 con giáp nhận được 'vía' Thần Tài vào 3 ngày liên tiếp 27, 28, 29/3: Tài chính thăng hoa vượng phát, vận trình khởi sắc, đại cát đại lộc, thuận buồm xuôi gió trong mọi công việc

Tâm linh - Tử vi 26/03/2023 11:34

Bước vào thời điểm này 3 con giáp nhanh chóng đón nhận vận may, đồng thời có quý nhân giúp đỡ trong mọi phương diện, chuẩn bị lên hương tài vận, tiền vô đầy tủ.

 

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ, kiên định, luôn nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, người tuổi Dần khá liều lĩnh, họ chấp nhận mọi khó khăn thử thách để có thể xây dựng mọi thứ thật hoàn hảo như mong muốn.

Đa số những người tuổi Dần đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, bên cạnh đó họ cũng không tự mãn mà ngày càng tiếp tục phát huy thế mạnh. Tử vi học có nói, trong thời điểm này, cuộc sống tuổi Dần sẽ có những bước chuyển biến tích cực bất ngờ.

3 con giáp nhận được 'vía' Thần Tài vào 3 ngày liên tiếp 27, 28, 29/3: Tài chính thăng hoa vượng phát, vận trình khởi sắc, đại cát đại lộc, thuận buồm xuôi gió trong mọi công việc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày trước tuổi Dần đã phải đối mặt với quá nhiều khó khăn, thậm chí có lúc lâm vào hoàn cảnh bế tắc, nhưng năm nay vận may của họ bất ngờ lội ngược dòng, mọi khó khăn gian truân đều được cải thiện đáng kể. Điều đáng nói, vào thời điểm này, tuổi Dần sẽ gặp được cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới.

Tuổi Tỵ

Thời điểm này sẽ đem đến một diện mạo hoàn toàn mới cho những người tuổi Tỵ. Tháng trước trôi qua biết bao phiền muộn và lo âu thì trong năm nay, tuổi Tỵ sẽ lấy lại tất cả.

Trời sinh tuổi Tỵ kiên định và mạnh mẽ, họ đều là những người có ý chí, luôn muốn đạt được mục tiêu của đời mình, nhưng vì may mắn chưa “ghé thăm” nên họ vẫn chật vật trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, thời điểm nàychính là giai đoạn tốt nhất để tuổi Tỵ nhìn nhận mọi thứ và phát huy hết khả năng tuyệt vời của mình.

3 con giáp nhận được 'vía' Thần Tài vào 3 ngày liên tiếp 27, 28, 29/3: Tài chính thăng hoa vượng phát, vận trình khởi sắc, đại cát đại lộc, thuận buồm xuôi gió trong mọi công việc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những khó khăn ngày trước không thể giải quyết được thì sẽ gỡ rối từng chút một trong thời điểm này, để rồi tuổi Tỵ sẽ được hưởng thụ ngày tháng tuyệt vời phía trước. Từ thời điểm này trở về sau, mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ và thuận lợi, tất cả đều dẫn đến sự giàu có và thắng lợi, dự kiến cuối năm sẽ đạt được thành tựu bất ngờ.

Tuổi Thân

Thời điểm này được dự báo là ngày vô cùng may mắn với Thân. Bán Hợp che chở, nhân duyên vượng rất thích hợp để người tuổi Thân xúc tiến, đẩy mạnh các mối hợp tác xã giao. Bạn có thể nhân cơ hội này để bàn chuyện làm ăn. Con giáp này vốn là người biết giữ chữ tín, nói được làm được, khách hàng luôn tin tưởng nên vận may cứ tự tìm đến mà thôi.

3 con giáp nhận được 'vía' Thần Tài vào 3 ngày liên tiếp 27, 28, 29/3: Tài chính thăng hoa vượng phát, vận trình khởi sắc, đại cát đại lộc, thuận buồm xuôi gió trong mọi công việc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc của Thân đang rất rộng mở, tiền bạc sinh sôi nảy nở đầy nhà. Nguồn thu này chủ yếu đến từ công việc chính đang tiến triển vượt bậc, tuy nhiên hãy thận trọng khi tiêu pha, đừng hoang phí mà nên để dành một phần để tiết kiệm và tái đầu tư nhé.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Top 3 con giáp có cơ hội trúng số độc đắc ôm tiền tỷ trong tay vào buổi trưa ngày 24/3, hưởng trọn vinh hoa phú quý, lộc lá đầy nhà, cuộc sống vô cùng viên mãn

Top 3 con giáp có cơ hội trúng số độc đắc ôm tiền tỷ trong tay vào buổi trưa ngày 24/3, hưởng trọn vinh hoa phú quý, lộc lá đầy nhà, cuộc sống vô cùng viên mãn

Tử vi dự đoán 3 con giáp này trong thời điểm này mọi dự định đều diễn ra suôn sẻ, cuộc sống viên mãn, công thành danh toại, những mong muốn đều dễ dàng hoàn thành vượt ngoài mong đợi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 27/3 tu vi ngay 28/3 tu vi ngay 29/3

TIN MỚI NHẤT

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 2 giờ 24 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 2 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay