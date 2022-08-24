3 con giáp nghèo khó qua rồi, qua tháng 9/2022 dễ trúng số độc đắc, ôm tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát, tiền đồ rộng mở

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 12:19

Đây là 3 con giáp có đường sự nghiệp rộng mở nhất trong tháng 9, không chỉ thăng chức mà tài lộc còn ùn ùn kéo về.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu trong tháng 9 sự nghiệp đặc biệt thuận lợi. Con giáp này sẽ gặp nhiều duyên lành, cầu gì được nấy. Công việc thuận buồm xuôi gió kéo theo đó là tài chính rủng rỉnh giúp bạn tiêu xài khá thoải mái. 

Với những người mới bắt đầu đi làm hay có kế hoạch khởi nghiệp thì đây là thời điểm hoàn toàn thích hợp để bắt tay vào công việc. Đặc biệt bản mệnh này còn có quý nhân phù trợ, chính vì vậy không phải lo khi gặp khó khăn, mọi chuyện tự khắc đâu vào đó

Tuổi Sửu cũng được biết tới là người ham học hỏi, chăm chỉ trong mọi việc, chính vì vậy không gì có thể làm chùn bước bạn. Lời khuyên duy nhất cho Sửu là không nên ôm đồm quá nhiều việc, cứ chuyện nào ra chuyện nấy thì đảm bảo bạn sẽ thăng tiến rất nhanh. 

3 con giáp nghèo khó qua rồi, qua tháng 9/2022 dễ trúng số độc đắc, ôm tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát, tiền đồ rộng mở - Ảnh 1
Tuổi Sửu trong tháng 9 sự nghiệp đặc biệt thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý còn hay được thần Tài chiếu cố, nếu có chí tiến thủ, con đường tài lộc sẽ ngày càng rộng mở, vận đào hoa cũng khá thịnh vượng. Theo tử vi tháng 9, con đường sự nghiệp, tài lộc của người tuổi Tý sẽ càng rộng mở, thuận lợi hơn trước. Khoảng thời gian này cũng là lúc để những người tuổi Tý phát huy hết năng lực của bản thân, làm nên bước tiến đáng kể trên con đường công danh sự nghiệp, mang tài lộc về đầy nhà. 

Vận đào hoa của tuổi Tý được cho là ở mức vượng nhất, những ai còn đang độc thân sẽ có cơ hội tìm được mối lương duyên mỹ mãn, kết thúc sớm cuộc sống độc thân.

Tuổi Tý có giác quan vô cùng nhạy bén kết hợp cùng thời điểm “thiên thời, địa lợi” như hiện tại, việc gặt hái được thành công là điều có thể hiện thực hóa trong thời gian gần. Khi cơ hội đến, bản mệnh nên dũng cảm giành lấy, đừng bỏ qua cơ hội tốt vì bản thân có quá nhiều mưu cầu.

3 con giáp nghèo khó qua rồi, qua tháng 9/2022 dễ trúng số độc đắc, ôm tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát, tiền đồ rộng mở - Ảnh 2
Theo tử vi tháng 9, con đường sự nghiệp, tài lộc của tuổi Tý sẽ càng rộng mở, thuận lợi hơn trước. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người cầm tinh con giáp tuổi Dậu tuy trầm tính, ít nói nhưng lại là người cứng cỏi, có chính kiến. Trong cuộc sống, bạn là người rộng rãi, phóng khoáng, có tài lãnh đạo, có khả năng thuyết phục người khác làm theo ý mình. Người tuổi Dậu là con giáp có chí lớn, không thích sống cuộc sống tầm thường, an phận.

Bước sang tháng 9, người tuổi Dậu có vận quý nhân rất vượng. Bạn sẽ may mắn được nhiều người giúp đỡ, động viên về cả vật chất và tinh thần. Nếu làm công ăn lương, bạn sẽ được cấp trên hướng dẫn, bồi dưỡng về năng lực chuyên môn.

Nếu làm kinh doanh buôn bán, bạn sẽ được người quen giới thiệu khách hàng mới, mối quan hệ làm ăn mới. Công việc của người tuổi Dậu ngày càng thuận buồm, xuôi gió giúp con giáp này kiếm được bộn tiền, có cuộc sống ngày một giàu sang, sung túc. Bạn hãy nhớ rằng, chỉ cần làm việc chăm chỉ, nỗ lực hết mình thì sớm muộn gì bạn cũng có thể thay đổi số phận, cuộc sống sau này sẽ khấm khá hơn.

3 con giáp nghèo khó qua rồi, qua tháng 9/2022 dễ trúng số độc đắc, ôm tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát, tiền đồ rộng mở - Ảnh 3
Bước sang tháng 9, người tuổi Dậu có vận quý nhân rất vượng. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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