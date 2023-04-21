3 con giáp nên đề phòng và hạn chế ra đường ngày 22/4 kẻo mang xui xẻ và bực tức trong lòng.

Chính Ấn lâm vận chỉ có lợi cho chức quyền, học hành chứ không có lợi cho những bạn làm công việc tự do. Nay Sửu hãy ưu tiên việc nghỉ ngơi, đừng quá căng thẳng hay suy nghĩ nhiều.

Cũng may tài chính ổn định nhờ cục diện hai hành Thổ tương hòa. Ít ra bạn còn biết tiết kiệm, dè xẻn phòng lúc ốm đau chứ không tiêu hoang như những người xung quanh.

Tinh thần của con giáp này xuống dốc, chịu nhiều căng thẳng do lâm Tương Hình. Hội độc thân khá kén chọn, không thích yêu đương, thích ở vậy cho khỏe thân hơn là có người kề cạnh. Người có gia đình thì gặp vô vàn mớ rối ren trong đầu chưa giải quyết được.

Giờ tốt: 9h đến 11h

Màu sắc cát tường: Cà phê, xanh dương

Quý nhân phù trợ: Tị, Dậu

2. Tuổi tỵ

Ngày này công việc của Tị lâm Thiên Quan, dễ có tranh cướp, đấu đá làm ăn. Bạn có máu làm ăn nhưng dễ bị kích động, nóng nảy, ngang ngược, tiểu nhân hay lợi dụng sơ hở này để phá hoại bạn.

Tình cảm là điểm sáng trong ngày nhờ cục diện Hỏa sinh Thổ. Tị hãy luôn trân trọng người đang ở bên mình trong lúc khó khăn này. Bạn cũng biết bao dung, tha thứ cho lỗi lầm của bạn bè.

Tiền bạc khởi sắc, có nhiều cơ hội kiếm tiền nâng cao thu nhập. Tị đang có dự định mở rộng quy mô làm ăn, ký kết hợp đồng thì nên tiến hành trong hôm nay vì ngày khá đẹp.

Giờ tốt: 1h đến 3h

Màu sắc cát tường: Đỏ, vàng nhạt

Quý nhân phù trợ: Sửu, Dậu

3. Tuổi Mùi

Càng về cuối tuần vận khí của người tuổi Mùi lại càng sa sút khiến bạn gặp khá nhiều trở ngại trong vận trình. Có những rắc rối đang chờ đợi trước mắt, nếu suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, bạn có thể sẽ rơi vào tình huống bất lợi.

Hai ngày cuối tuần này nguy cơ đụng độ tiểu nhân của bạn là không nhỏ. Con giáp này tốt nhất nên đánh giá lại các mối quan hệ xung quanh, coi chừng có kẻ tiểu nhân núp bóng bạn bè.

Ngoài ra, bạn cũng nên xem lại thái độ và tác phong làm việc của mình, chớ nên cẩu thả hay xuề xòa quá mà bỏ qua những quy định sẵn có.

Con giáp này đang đặt mình ở vị trí trung tâm và cho rằng những điều mình suy nghĩ là đúng mà không chịu lắng nghe ý kiến của mọi người. Nếu bản mệnh cứ bảo thủ như vậy thì chẳng mấy chốc sẽ trượt chân khỏi vị trí hiện tại.

Giờ tốt: 5h - 7h

Màu sắc cát tường: cam, tím, hồng

Quý nhân phù trợ: Mẹo, Sửu

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm