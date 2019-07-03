3 con giáp mở mắt là có tiền, làm gì cũng phát tài trong nửa cuối năm 2019

Tâm linh - Tử vi 03/07/2019 12:30

Nửa cuối năm 2019, những con giáp đổi đời này sẽ vươn lên làm đại gia, phát tài cực to, tiền ngập khắp lối, chỉ việc an nhàn hưởng lộc.

Tử vi học chỉ rõ, 3 con giáp đổi đời này sẽ có nửa cuối năm đỏ như son, tình tiền viên mãn, phúc lộc đầy nhà, liên tục đón hỷ sự, tiêu xài thả ga cũng không sợ hết của.

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Là con giáp đổi đời trong nửa cuối năm 2019 nên Hợi sẽ có tiền tỷ trong tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Thầy tử vi chỉ rõ, Kỷ Hợi 2019 là năm tam hợp của Hợi nên công việc, tình duyên, tài vận của con giáp này đều viên mãn như ý. Chẳng những thăng chức tăng lương, có tiền tỷ trong tay Hợi còn có đời sống tình cảm hạnh phúc ngất ngây khiến ai cũng hờn.

Đặc biệt, từ tháng 7 trở đi Hợi sẽ thêm phúc thêm phần, cứ bước chân ra tới ngõ là có tiền, về nhà có thần may mắn phù hộ. Làm đâu thắng đó, sung sướng hơn người chính là lộc lá trời ban cho Hợi.

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Chỉ cần dám nghĩ dám làm, bỏ ngoài tai thị phi không đáng có Dần sẽ vươn lên làm đại gia trong tích tắc, quơ tay là có tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh người tuổi Dần mạnh mẽ, cá tính và có chí tiến thủ trong công việc, sự nghiệp. Họ nhìn xa trông rộng, đoán trước thời cơ để ứng biến linh hoạt trong đối nhân xử thế nên được trời Phật thương yêu, quý nhân chiều chuộng mà đưa đường chỉ lối để làm giàu.

Chẳng những đạp trúng hũ vàng, làm một hưởng mười Dần còn được cấp trên cất nhắc lên vị trí mới danh giá, uy quyền hơn trước rất nhiều. Chỉ cần dám nghĩ dám làm, bỏ ngoài tai thị phi không đáng có Dần sẽ vươn lên làm đại gia trong tích tắc, quơ tay là có tiền.

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Càng về cuối năm Thân càng làm ăn vượng phát, gia đạo hưng thịnh ấm êm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Khôn ngoan, nhanh nhẹn lại túc trí đa mưu nên Thân dù là đàn ông hay phụ nữ cũng sớm gặt hái thành công trong sự nghiệp, kiếm tiền siêu đỉnh. Họ dễ dàng vượt qua đối thủ để xưng ngôi vương, khẳng định vị thế của mình chốn thương thường.

Thế nên, túi Thân lúc nào cũng rủng rỉnh bạc tiền, cứ vơi lại đầy. Càng về cuối năm Thân càng làm ăn vượng phát, gia đạo hưng thịnh ấm êm khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, nể phục tài năng, sự thông minh của họ.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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Tháng 7/2019, nhờ được thần tài chấm số đỏ, 3 con giáp giàu có này sẽ phúc lộc đầy nhà, làm một hưởng mười, sung sướng như tiên khiến ai cũng hờn.

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