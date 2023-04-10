3 con giáp 'may túi 3 gang' chuẩn bị hốt bạc vào nhà, tài lộc dư dả, tài khoản tăng thêm vài con số, làm ăn phất lên 'như diều gặp gió' trong 100 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 10/04/2023 06:48

Trong 100 ngày tới, dự báo tử vi những con giáp thu nhập tăng lên không ngừng, bạc vàng để đầy kho, vạn sự hanh thông, vạn sự như ý.

Tuổi Mão

3 con giáp 'may túi 3 gang' chuẩn bị hốt bạc vào nhà, tài lộc dư dả, tài khoản tăng thêm vài con số, làm ăn phất lên 'như diều gặp gió' trong 100 ngày tới - Ảnh 1
Người tuổi Mão sẽ nhanh chóng cải thiện được mọi mặt. Ảnh minh họa: Internet

 

‏Khoảng thời gian này đối với người tuổi Mão có thể gặp những khó khăn nhất định, nhưng trước nghịch sau thuận, càng về gần 100 ngày tới thì mọi chuyện càng có xu hướng tốt đẹp hơn. Đối với con giáp này, những cơ hội bày ra trước mắt nhưng đi kèm với nó là sự mạo hiểm và thách thức. Chỉ khi có sự nỗ lực, phát huy được thế mạnh của bản thân, họ sẽ đạt được mục tiêu mà mình đề ra. ‏

‏Có thể nói, vận mệnh xoay chuyển được hay không là do chính tay họ tự quyết định. Với những người bản lĩnh, ý chí và luôn phấn đấu, mọi nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng. Cộng thêm sự tương trợ từ Thái Dương cát tinh trong thời gian sắp tới, người tuổi Mão sẽ nhanh chóng cải thiện được mọi mặt, vượt qua khó khăn để mở đường cho sự nghiệp phát triển. Khi có cơ hội, thay vì chùn bước ngại ngần, họ nên dành thời gian này để học hỏi nhiều điều, sau đó dần cải thiện chất lượng công việc của mình.‏

‏Trên phương diện tài lộc, con giáp này không nên vội vàng. Thời kỳ chuyển vận sẽ đến nhưng không đến trong "chớp mắt", mà cần từ từ theo thời gian. Cái gì đến nhanh thì đi cũng nhanh, còn những thứ từ từ nắm chặt trong tay mới là bền chắc nhất. Bản mệnh nên tận dụng tốt nguồn thu nhập từ công việc chính, phát triển và gia tăng thêm, đừng tham lam ôm đồm quá nhiều việc ngoài luồng. Đồng thời lưu ý cẩn thận khi cho người khác vay mượn tiền của kẻo phát sinh tranh chấp, lừa lọc. 

Tuổi Thìn

3 con giáp 'may túi 3 gang' chuẩn bị hốt bạc vào nhà, tài lộc dư dả, tài khoản tăng thêm vài con số, làm ăn phất lên 'như diều gặp gió' trong 100 ngày tới - Ảnh 2
Thìn trong 100 ngày này may mắn tề tựu, phát tài phát lộc. Ảnh minh họa: Internet

Thìn có khả năng chịu đựng căng thẳng rất tốt. Dù có gặp phải những cú sốc ngoài đời và gặp phải chuyện buồn thì con giáp tuổi Thìn cũng sẽ nhanh chóng tìm lại sự cân bằng, tự chữa lành các vết thương và tiếp tục nỗ lực vươn tới.

Thìn trong hai ngày cuối tuần này may mắn tề tựu, phát tài phát lộc. Được Thần may mắn phù trợ, con giáp ăn nên làm ra, dù có khó khăn cũng vượt qua dễ dàng. Tài lộc của Thìn có nhiều chuyển biến tích cực, thu được lợi nhuận khổng lồ, cuộc sống một bước thăng hoa.

Trong thời gian tới, chính nhờ sự bứt phá bất ngờ của con giáp này sẽ thu hút vô vàn tài lộc. Những điều Thìn không nghĩ rằng sẽ thành công thì bất ngờ đạt được sự toại nguyện.

Tuổi Hợi

Tử vi trong vòng 100 ngày ngày tới là thời điểm tuyệt vời cho Hợi lột xác, thay đổi cuộc đời, nhờ khí vận hanh thông. Con giáp hưởng tài lộc sum suê, nhiều điều tích cực xảy đến với bạn. Trong cuộc sống, người tuổi Hợi sẽ liên tục đón những cơn mưa vàng bạc thông qua việc trúng số độc đắc hay thắng giải các cuộc thi. Trong công việc, thì Hợi cũng không kém cạnh. Đặc biệt, đây là khoảng thời gian mà con giáp này sẽ có được những bản hợp đồng, thu nhập tăng lên vô cùng đáng kể.

3 con giáp 'may túi 3 gang' chuẩn bị hốt bạc vào nhà, tài lộc dư dả, tài khoản tăng thêm vài con số, làm ăn phất lên 'như diều gặp gió' trong 100 ngày tới - Ảnh 3
Tuổi Hợi phát tài trong 100 ngày tới. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi không chỉ may mắn trên con đường tài lộc, mà còn rất thành công trên con đường tình duyên của mình. Đặc biệt, tuổi Hợi nếu còn độc thân trong thời gian này thì sẽ tìm được một nửa đích thức. Với người tuổi Hợi có đôi có cặp thì càng thêm gắn bó trong nhà có tin vui thêm thành viên mới.

(*) Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Tử vi 12 con giáp tuần mới (10/4 - 16/4): 3 con giáp có vận quý nhân cực vượng, hái lộc trời nhờ kinh doanh, thành công nhờ nỗ lực lớn, vạn sự thập toàn thập mỹ

Tử vi 12 con giáp tuần mới (10/4 - 16/4): 3 con giáp có vận quý nhân cực vượng, hái lộc trời nhờ kinh doanh, thành công nhờ nỗ lực lớn, vạn sự thập toàn thập mỹ

Dự đoán tử vi tuần mới (10/4 - 16/4), 3 con giáp tiền bạc lên hương, lộc lá đầy nhà nhờ nỗ lực hơn người, mọi việc điều như ý.

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