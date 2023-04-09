Top 3 con giáp 'khổ tận cam lai' bạc vàng chật két, vận mệnh bước sang trang mới ngập tràn hạnh phúc và may mắn từ đây đến cuối nắm

Người tuổi Dậu sinh ra đã có tính theo đuổi sự hoàn hảo. Họ sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, đặc biệt kiên định trước những thử thách. Thay vì bỏ cuộc, họ thích tự nhủ rằng bản thân “Mình có thể”, tự tiếp thêm động lực để tích cực phát triển.

Sự nghiệp và công việc của họ đặc biệt hạnh phúc, năm Quý Mão cũng là một năm thịnh vượng của họ, không thiếu quý nhân giúp đỡ.

Nhờ đó, họ tích luỹ đầy đủ cả về sức lực lẫn trí tuệ. Ngay khi thời cơ tới, họ có thể bung sức và thăng hoa, tiếp tục thu hoạch những bước tiến mới, càng làm càng tốt hơn từ nay đến cuối năm.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Từ nay đến cuối năm, tuổi Sửu ngày một may mắn, tràn đầy năng lượng. Trong công việc, hãy cứ nỗ lực vì đó chính là chìa khóa dẫn bản mệnh đến thành công bởi trên con đường đi đến vinh quang không có chỗ cho kẻ lười biếng.

Tài lộc của tuổi Sửu cũng khá lý tưởng. Con giáp này tìm ra nhiều cơ hội để cải thiện thu nhập của mình. Hơn nữa, có người còn có cơ may gặp được quý nhân, đối phương sẽ chỉ ra cho bản mệnh con đường kiếm tiền phù hợp, đầu tư thêm hiệu quả.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão được biết đến với tính cách hiền lành, khéo léo. Họ sống chân thành với bạn bè, người thân, biết đối nhân xử thế. Người này tốt bụng, hào phóng, sẵn sàng giúp đỡ người khác lúc gặp khó khăn.

Ảnh minh họa: Internet

Từ nay đến cuối năm, tài vận của người tuổi Mão tốt hơn hẳn, con giáp này được quý nhân phù trợ nên nhận được nhiều cơ hội phát triển khả năng. Bất cứ kế hoạch nào mà con giáp này vạch ra và thực hiện đều có thể sinh lời, đem lại một cuộc sống sung túc, dư dả về vật chất.

Tuy nhiên, người tuổi Mão cũng cần chú ý hơn vì trong năm nay, sức khỏe của họ có phần không tốt, cần đề phòng bệnh cũ tái phát hoặc những tai nạn do bất cẩn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.