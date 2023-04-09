Càng về cuối năm, 3 con giáp được Thần tài gõ cửa liên tiếp, lộc lá sum suê, thành công vượt ngoài mong đợi

Tâm linh - Tử vi 09/04/2023 06:27

Càng về cuối năm là thời gian nước rút giúp những con giáp này thêm vận may vào nhà, kéo tiền tài vào túi, vượng khí tăng cao.

Tuổi Thìn

Tài lộc: 4/5 sao

Con số may mắn: 04, 08, 34

Tử vi phương Đông cho thấy càng về cuối năm là thời điểm người tuổi Thìn không khi nào phải lo nghĩ về chuyện tiền bạc. Đặc biệt, đây sẽ là thời điểm có nhiều biến chuyển với người làm công ăn lương.

Đây là thời gian lý tưởng để tuổi Thìn phá vỡ mọi quy tắc, tìm ra cơ hội thăng tiến mới. Vì vậy bạn đừng bỏ lỡ cơ hội học tập, tham gia các trải nghiệm mới trong công việc. Tháng 12 sẽ là thời điểm tuổi Thìn được ghi nhận về các nỗ lực, đóng góp, vì vậy bạn cũng có cơ hội thăng tiến, đề bạt lên vị trí cao hơn.

Càng về cuối năm, 3 con giáp được Thần tài gõ cửa liên tiếp, lộc lá sum suê, thành công vượt ngoài mong đợi - Ảnh 1
Đây là thời gian lý tưởng để tuổi Thìn phá vỡ mọi quy tắc. Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, năm 2023 này bản mệnh càng có tham vọng lớn thì khả năng thành công càng cao. Nếu đang ấp ủ kế hoạch, tuổi Thìn cân nhắc thời điểm triển khai trong tháng 12 này. 

Tuổi Tý

Năm 2023, tuổi Tý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nhận được những lời khen có cánh đến từ người lãnh đạo. Hãy coi đó là động lực để tiếp tục vươn lên trong tương lai.

Càng về cuối năm, 3 con giáp được Thần tài gõ cửa liên tiếp, lộc lá sum suê, thành công vượt ngoài mong đợi - Ảnh 2
Năm 2023, tuổi Tý hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ảnh minh họa: Internet

Người làm ăn kinh doanh có một ngày tiền thu về đầy túi bởi bản mệnh có một nhóm khách hàng quen thuộc. Con giáp này có thể xem xét mở rộng quy mô kinh doanh hoặc mặt hàng buôn bán, như vậy thì sẽ thu hút được thêm những đối tượng khách hàng mới.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp cho biết Thủy sinh Mộc, người tuổi Hợi dễ dàng trở thành tâm điểm của đám đông trong ngày hôm nay. Nhờ có cách ăn nói khéo léo, bạn chinh phục được người khác ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên, ai cũng muốn được làm thân với bạn.

May mắn hơn, bạn còn có cơ hội kết giao với bạn bè hoặc người đồng chí hướng. Bạn có thể học hỏi được những điều bổ ích đến từ đối phương. Nhân cơ hội này, đôi bên nên cùng hợp tác để kế hoạch được tiến triển thuận lợi và dễ dàng hơn.

Càng về cuối năm, 3 con giáp được Thần tài gõ cửa liên tiếp, lộc lá sum suê, thành công vượt ngoài mong đợi - Ảnh 3
 Người tuổi Hợi dễ dàng trở thành tâm điểm của đám đông. Ảnh minh họa: Internet

Thương Quan giáng họa, tuy nhiên bản mệnh cần chú ý hơn khi giao tiếp với cấp trên của mình, bởi có thể một lời nói vô tình của bạn có thể gây mất lòng đối phương. Nếu để quan hệ với cấp trên trở nên căng thẳng, bạn làm việc gì cũng sẽ khó.

 

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* Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, giải trí.

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