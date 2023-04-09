Hung tinh đeo bám 3 con giáp vận tài lộc THẤT THƯỜNG, 'được cái này mất cái kia', CẨN TRỌNG HAO PHÍ TIỀN CỦA trong 2 tháng tới

2 tháng tới không phải là thời điểm lý tưởng cho tuổi Dần. Thời điểm này khiến họ cảm thấy việc kiếm tiền trở nên khó khăn hơn, trong khi lại tiêu pha nhiều hơn. Do đó, Dần đang cảm thấy căng thẳng về chuyện tài chính. Nếu không tính toán cẩn thận, còn dễ phải vay nợ người khác. Vì thế, hãy chi tiêu thật tiết kiệm và hợp lý nhé.

Trong 2 tháng tới, người tuổi Tỵ có điềm báo xui xẻo do hung tinh Thiên Cẩu đeo bám, may mắn thì ít mà rủi ro thì nhiều, cần chuẩn bị tâm lý đề phòng. Công danh sự nghiệp gần như không có sự phát triển, một vài dự định gặp trục trặc nửa chừng, bản mệnh sẽ phải tốn thêm nhiều thời gian và công sức để tháo gỡ khó khăn.

Trong 2 tháng tới, Tỵ có điềm báo xui xẻo do hung tinh Thiên Cẩu đeo bám. Ảnh minh họa: Internet

Càng về cuối tháng sau vận khí càng sa sút, lúc này sẽ có thêm sự ảnh hưởng của Thiên Quan, dấu hiệu cho thấy có tiểu nhân rình rập. Do đó bạn nên sắp xếp công việc quan trọng thực hiện vào thời điểm đầu tuần thì hơn, như vậy có thể hạn chế phần nào sự tác động bất lợi từ vận khí.

2 tháng tới tài lộc cũng không tốt, bạn cần phải cẩn thận trong việc giữ gìn tiền bạc, thắt chặt chi tiêu và không nên cho bất cứ ai vay tiền. Trước những lời chào mời đầu tư, bạn nên giữ tỉnh táo để tìm hiểu thông tin rõ ràng, đừng vì tham cái lợi trước mắt mà vội vàng đâm đầu.

Hung vận còn đeo bám con giáp này ở phương diện tình duyên. Chuyện tình cảm không được vui vẻ cho lắm, nguyên nhân là do bạn dồn hết thời gian và tâm sức vào công việc và chuyện kiếm tiền nên bỏ lỡ những giây phút bên gia đình của mình. Tình cảm vợ chồng cũng vì thế mà có phần xa cách, nguội lạnh.

Tuổi Ngọ

Trong 2 tháng tới bị hung tinh Kiếp Tài cản trở, tuổi Ngọ có thể gặp rắc rối về phương diện tài chính, có điềm báo mất tiền hao của rất rõ. Việc làm ăn có thể thua lỗ vì những sự cố bất ngờ, nguyên nhân đến từ cả lý do chủ quan và khách quan. Thị trường nhiều biến động đã đành, chính những tính toán chủ quan và quá mức lý tưởng của bạn đã khiến bản thân phải trả giá đắt.

Trong 2 tháng tới bị hung tinh Kiếp Tài cản trở. Ảnh minh họa: Internet

Thêm ngũ hành xung khắc ảnh hưởng, giữa bạn và người ấy có nhiều tranh cãi xảy ra, không còn tin tưởng nhau như trước nữa, nhưng thay vì nghe đối phương chia sẻ thì hai người lại gây tổn thương cho nhau bằng những lời lẽ phũ phàng khi nóng giận.

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