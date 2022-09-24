3 con giáp may mắn nhất 8 ngày tới (từ 25/9-2/10), từ đường công danh cho đến sự nghiệp, tình duyên đều thuận lợi suôn sẻ hơn người

Tâm linh - Tử vi 24/09/2022 18:01

3 con giáp này gặp hỷ sự liên miên, vận mệnh tỏa sáng, là bạn bè của thần Tài trong tuần tới.

Tuổi Ngọ

8 ngày tới (từ 25/9-2/10) tuổi Ngọ được sao tốt cao chiếu, như phượng hoàng tung cánh từ tro tàn, từ tăm tối mà vươn đến bầu trời rực rỡ. May mắn vào nhà như nước, tiền bạc đầy két như sao trời.

Không chỉ vậy, con giáp này còn được quý nhân giúp đỡ, thiên thời địa lợi nhân hòa mà thành công hơn người.

Tuổi Ngọ là một trong 3 con giáp vận thế lên tiên, hưởng thụ cuộc sống sung túc, viên mãn. Cùng với khả năng đối nhân xử thế khéo léo, hòa hợp, có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, tiền lại càng đổ dồn vào túi của con giáp may mắn này.

3 con giáp may mắn nhất 8 ngày tới (từ 25/9-2/10), từ đường công danh cho đến sự nghiệp, tình duyên đều thuận lợi suôn sẻ hơn người - Ảnh 1
8 ngày tới (từ 25/9-2/10) tuổi Ngọ được sao tốt cao chiếu, như phượng hoàng tung cánh từ tro tàn, từ tăm tối mà vươn đến bầu trời rực rỡ. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Sửu

Theo tử vi con giáp, tuổi Sửu tụ tài tụ lộc, vận thế thăng hoa trong 8 ngày tới (từ 25/9-2/10).

Người đi làm tăng lương thăng chức, thu nhập khiến ai cũng ganh tị. Nhờ cát tinh phù trợ, cùng cố gắng không ngừng, cuộc sống của tuổi Sửu thăng tiến đến tầm cao mới.

Nếu là người có đôi, trong 8 ngày tới (từ 25/9-2/10), tuổi Sửu vượng cả đường sự nghiệp, tài lộc cùng tình duyên.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dần trong 8 ngày tới (từ 25/9-2/10) tới nhờ vận quý nhân mà tiền bạc căng túi. Họ có thể từ bại chuyển thành thắng, tài lộc rộn ràng kéo vào nhà. Họ gặp hỷ sự liên miên, vận may trời định, phú quý ngập tràn.

Con giáp này còn được sao Hỉ Tài chiếu rọi, vận khí xung thiên, làm gì cũng suôn sẻ thắng đậm.

Hơn nữa, tuổi Dần độc thân tìm được mối duyên tiền định, làm gì cũng hơn người khác, lương hay thưởng tăng vọt. Người đã có gia đình quan lộ thênh thang, sớm có quý tử.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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