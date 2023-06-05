3 con giáp liên tục gặp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ: Thần Tài hỗ trợ và tạo điều kiện xây dựng sự nghiệp phát đạt, tiền đổ về như nước, tương lai sớm muộn gì cũng giàu có, tình cảm thăng hoa bắt đầu từ nay đến hết tháng 6/2023

Cục diện Tương Phá cảnh báo người tuổi Mão về những nguy cơ trong chuyện làm ăn. Bạn chớ chạy theo cái lợi trước mắt hoặc bắt chước người này người khác. Trước khi bỏ vốn đầu tư, bạn cần thu thập thông tin và trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết. Người đang cầm tiền trong tay cũng nên giữ chặt hầu bao, không nên tin theo lời rủ rê đầu tư hoặc mua sắm hàng khuyến mãi từ những kẻ không đáng tin tưởng. Sự cả tin có thể đẩy bạn vướng vào cảnh tiền mất tật mang đấy.

Mộc sinh Hỏa, người độc thân đã có những suy nghĩ cởi mở hơn trong chuyện tình cảm, chính vì vậy mà bạn không ngại trò chuyện với những người mới gặp. Cứ giữ vững đà này, bạn sẽ nhanh chóng gặp được nửa kia của mình thôi.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn phải tất bật, chạy đôn chạy đáo lo cho công việc. Song nếu đó là điều cần thiết, bản mệnh cũng đừng tỏ thái độ khó chịu, biết đâu sau lần này năng lực của bản mệnh cũng được chứng minh một cách rõ ràng hơn. Tuy nhiên, nói chung công việc của tuổi Thìn sẽ không gặp bất lợi nào quá lớn, làm đến đâu xong đến đấy. Có thể vẫn còn đôi chút khó khăn khiến bản mệnh có khi chùn bước, nhưng nếu cứ kiên trì thì sẽ có ngày hái được quả ngọt.

Vận tài lộc có sự tăng tiến rõ rệt. Lúc này vận khí tăng cao, bản mệnh sẽ có cơ hội lớn trong kinh doanh, cố gắng nắm bắt ngay thời cơ và tận dụng lợi thế của mình để kiếm lời thì không lo không có tiền đổ về túi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Vận trình công việc của tuổi Tỵ dường như không mấy suôn sẻ. Bản tính hiếu thắng vô hình trung trở thành “cái gại" trong mặt của đồng nghiệp. Hãy sớm thay đổi thái độ để hạn chế rước họa vào thân.

Vận trình tài lộc được đà đi xuống. Công việc gặp nhiều thử thách, khó khăn trong khoảng thời gian này đồng nghĩa với việc nguồn thu nhập cũng giảm xuống một cách đáng kể.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm