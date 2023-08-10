3 con giáp đi tới đâu Thần Tài theo tới đó trong 10 ngày tới: Tiền nhiều như sung rụng, tiêu thả ga mà không hết, sự nghiệp xuôi thuận

Tâm linh - Tử vi 10/08/2023 18:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây trong 10 ngày tới vượng vận tài lộc, phước báo trùng phùng.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân cũng là con giáp nhiều phúc lộc. Họ gặp nhiều may mắn trong cuộc đời. Bởi vì dù đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi này đều có sẵn tính tự lập. Họ muốn tự mình làm mọi việc thay vì nhờ vả người khác.

Họ muốn vượt lên người khác chứ không chỉ mãi đứng ở phía sau. Con giáp này rất nghiêm khắc trong cuộc sống, nghiêm túc với công việc. Họ muốn kiếm tiền bằng chính nỗ lực của bản thân.

Trong 10 ngày tới con giáp tuổi này có thêm cơ hội cũng như thách thức. Họ được tạo điều kiện thuận lợi để phát huy khả năng. Người làm kinh doanh sẽ gặp khách hàng, đối tác mới và cách họ đàm phán với khách hàng, đối tác sẽ quyết định hiệu quả công việc của họ.

Lúc này con giáp tuổi Thân được dự báo sẽ đạt được những thành tựu nổi trội lĩnh vực mà họ theo đuổi. Bên cạnh đó, người làm kinh doanh cũng vượng tài, vượng lộc, đơn hàng chốt ầm ầm, doanh thu tăng lên nhanh chóng.

Điều làm họ mừng hơn đó chính là gia đình thuận hòa, con cái học hành giỏi giang và hiểu chuyện.

3 con giáp đi tới đâu Thần Tài theo tới đó trong 10 ngày tới: Tiền nhiều như sung rụng, tiêu thả ga mà không hết, sự nghiệp xuôi thuận - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Bạn trong 10 ngày tới phải chạy việc nhiều nơi, bận rộn tuy nhiên đó lại chính là cơ hội để bạn thể hiện tài năng, sự ứng biến nhanh nhẹn của mình. Những thứ tới không dễ dàng sẽ cho bạn thành quả xứng đáng. Trong chuyện tình cảm, con giáp dành nhiều thời gian cho gia đình. Bạn và người ấy sau thời gian khó khăn do không tìm được tiếng nói chung nay đã biết cách thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Người độc thân có thể tìm được đối tượng như ý, càng khiến không khí vui tươi của trong ngày thêm ngập tràn niềm vui.

Bạn có tài lộc dồi dào trong thời điểm này thu nhập ổn định từ cả nguồn chính lẫn nguồn phụ. Bạn nên tranh thủ cơ hội để giải quyết việc quan trọng, nắm bắt cơ hội tốt để phát triển.

3 con giáp đi tới đâu Thần Tài theo tới đó trong 10 ngày tới: Tiền nhiều như sung rụng, tiêu thả ga mà không hết, sự nghiệp xuôi thuận - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Cũng là một trong những con giáp may mắn trong 10 ngày tới, người tuổi Hợi được dự báo sẽ có nhiều tin vui trong ngày này.

Các mối quan hệ xã giao tiến triển tốt đẹp. Bản mệnh có thể thoải mái  làm việc, tạo được ấn tượng tốt trong mắt nhiều người.

Tài lộc ở thời điểm này không có gì phải lo lắng khi các khoản thưởng của bạn khá hậu hĩnh, đủ để sống ấm no. Bên cạnh đó, con giáp cũng khá “mát tay” trong các nghề tay trái nên liên tục sinh lời, tài vận khấm khá. Nhìn chung bạn có thể thoải mái sử dụng tiền theo ý muốn của mình.

3 con giáp đi tới đâu Thần Tài theo tới đó trong 10 ngày tới: Tiền nhiều như sung rụng, tiêu thả ga mà không hết, sự nghiệp xuôi thuận - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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