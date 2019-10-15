3 con giáp hút cạn lộc trời, tha hồ gánh tiền về nhà trong 10 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 15/10/2019 04:34

Là con cưng của trời, lại được cát tinh chiếu mệnh nên 3 con giáp giàu có này sẽ quơ tay là có tiền, phú quý phát tài trong 10 ngày tới.

Nếu thuộc danh sách những con giáp giàu có này bạn sẽ được thần tài chấm số đỏ, làm ăn vượng phát, đại cát đại lợi, đếm tiền sái tay trong 10 ngày tới.

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Mua nhà tậu xe, có bạc tỷ trong tay chính là phúc phần trời ban cho con giáp giàu có ngút trời này trong 10 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa giúp vận tài lộc của người tuổi Sửu khởi sắc ngoạn mục trong 10 ngày tới. Dù đang gặp phải khó khăn, áp lực lớn trong công việc thì Sửu cũng dễ dàng vượt qua tất cả để chớp lấy thời cơ đổi đời.

Hãy cứ đi về phía trước, cống hiến hết mình cho sự nghiệp thì con giáp may mắn này ắt được hưởng thành quả tương xứng với công sức đã bỏ ra. Mua nhà tậu xe, có bạc tỷ trong tay chính là phúc phần trời ban cho Sửu trong 10 ngày tới.

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Những cơ hội làm ăn sẽ tự tìm đến Tý, khiến họ phải đếm tiền sái tay, thu về lợi nhuận khổng lồ chỉ trong thời gian ngắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Sách tử vi con giáp có nói, Kỷ Hợi 2019 là năm mang lại nhiều may mắn cho người tuổi Tý, thế nhưng, phải chờ đến 10 ngày cuối tháng 10 thì vận tài lộc của con giáp này mới nở rộ. Những cơ hội làm ăn sẽ tự tìm đến Tý, khiến họ phải đếm tiền sái tay, thu về lợi nhuận khổng lồ chỉ trong thời gian ngắn.

Không chỉ tiền tài, vận tình duyên của Tý cũng đỏ như son. Tý và một nửa sẽ tha hồ tận hưởng những phút giây hò hẹn ấm nồng, ngày càng gắn bó bền chặt.

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Nhờ được trời cao sủng ái nên Mão sẽ có cơ may trúng số độc đắc, chẳng cần lao lực vẫn có bạc tiền dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão đừng quá lo lắng cho công việc mà quên chăm sóc sức khỏe của bản thân, quan tâm đến gia đình. Hãy nhớ, tiền mất đi có thể kiếm lại được, nhưng sức khỏe nếu sa sút sẽ hao tổn tinh thần, rất lâu sau mới hồi phục.

Đặc biệt, Mão cần giữ tinh thần minh mẫn, đầu óc tỉnh táo để đón nhận bão tài lộc trong 10 ngày tới. Nhờ được trời cao sủng ái nên Mão sẽ có cơ may trúng số độc đắc, chẳng cần lao lực vẫn có bạc tiền dư dả, trở thành đại gia chỉ trong tích tắc.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp là con cưng của trời, phát tài cực to, giàu sang bất chấp trong nửa cuối tháng 10/2019

3 con giáp là con cưng của trời, phát tài cực to, giàu sang bất chấp trong nửa cuối tháng 10/2019

Phúc lộc tìm đến tận cửa, tiền tài cứ thế xông thẳng vào nhà chính là phúc phần trời cho 3 con giáp may mắn này trong những ngày cuối tháng 10/2019.

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