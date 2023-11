3 con giáp hưởng phúc phận giàu sang trong 5 ngày tới: Lộc lá đề huề, mã đáo thành công, vượng đường làm ăn, tiền chảy vào nhà cuồn cuộn

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người siêng năng, chăm chỉ, dù cuộc sống có như thế nào họ vẫn không ngừng lao động, luôn nỗ lực, cố gắng để tạo tài sản, của cải cho riêng mình. Trong từng giai đoạn, mỗi con giáp sẽ được các vị thần may mắn chiếu cố nhưng thời gian qua tuổi Sửu lại không được thừa hưởng sự ưu ái đó. Tuy nhiên, tuổi Sửu chưa bao giờ dựa vào vận may, họ tâm niệm rằng cuộc sống sướng hay khổ đều tự do mình tạo ra.