3 con giáp hậu vận phú quý, từ ngưỡng 40 sẽ nằm trên đống vàng, phát tài cực to

Tâm linh - Tử vi 15/10/2019 04:34

Đúng như câu nói khổ tận cam lai, sau những tháng năm cực khổ mưu sinh, nỗ lực kiếm tiền thì từ 40 tuổi trở đi 3 con giáp may mắn này sẽ giàu sang ngút trời, đại phú đại quý, sung túc cả đời.

Trời sinh 3 con giáp may mắn này có số hậu vận phú quý, từ ngưỡng 40 sẽ phát tài phát lộc, tiền ập vào nhà, muốn nghèo cũng không được.

con giap may man 1
Thưở thiếu thời cơ cực gian truân nhưng từ hậu vận trở đi, con giáp may mắn này sẽ đổi đời ngoạn mục, giàu nứt đố đổ vách - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dù không được sinh ra trong gia đình giàu có, phải chật vật kiếm sống nhưng người tuổi Dậu chưa bao giờ tự ti về bản thân. Họ nỗ lực vươn lên, phấn đấu nhiệt thành nên được quý nhân thương yêu, thần tài chiếu cố mà tạo mọi điều kiện đỡ đần.

Sách tử vi con giáp có nói, Dậu là một trong những con giáp có số khổ trước sướng sau. Thưở thiếu thời cơ cực gian truân nhưng từ hậu vận trở đi, con giáp may mắn này sẽ đổi đời ngoạn mục, giàu nứt đố đổ vách. Của nả mà Dậu có được con cháu 3 đời tiêu pha xả láng cũng không cạn.

con giap may man 2
Tiền chất chật nhà, vàng rải khắp sân, càng già càng giàu chính là phúc phần trời cho con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, đại phú đại quý nhưng cuộc đời của Thìn gặp phải khá nhiều biến động. Vì dễ dàng có được thứ mình muốn, sinh ra ở điểm đích nên Thìn không biết trân trọng, vung tay quá trán mà lâm vào cảnh trắng tay.

Thế nên, khi đã chín chắn, đã có sự từng trải Thìn sẽ biết cách sống trách nhiệm hơn. Từ ngưỡng 40 trở đi con giáp giàu sang này sẽ lấy lại ánh hào quang của mình. Tiền chất chật nhà, vàng rải khắp sân, càng già càng giàu chính là phúc phần trời cho con giáp này.

con giap may man 3
Từ trung vận trở đi, con giáp này sẽ ngập trong biển tiền, gánh lộc về nhà, giàu sang phơi phới khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Nhân hậu, dĩ hòa vi quý lại biết cách đối đãi với đời nên Hợi tích được rất nhiều công đức. Ngay từ những ngày đầu lập nghiệp con giáp may mắn này đã gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ. Vậy nhưng, vì cả tin, sống cảm tính nên Hợi bị người mình tin tưởng lừa gạt, đánh mất tất cả.

Sách tử vi con giáp có nói, trước ngưỡng 40 Hợi bị sao xấu chiếu mệnh, hao tài tốn của. Thế nhưng, từ trung vận trở đi, con giáp này sẽ ngập trong biển tiền, gánh lộc về nhà, giàu sang phơi phới khiến ai cũng hờn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả. 

3 con giáp là con cưng của trời, cả đời đại phú đại quý, càng già càng sung túc đủ đầy

3 con giáp là con cưng của trời, cả đời đại phú đại quý, càng già càng sung túc đủ đầy

Nhờ phúc lộc trời cho, thần Phật nâng đỡ, 3 con giáp may mắn này sẽ sung túc đủ đầy, ngập trong biển tiền, cả đời chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền nong.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có con giáp giàu sang tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 3 giờ 35 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 4 giờ 35 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 5 giờ 35 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, Thần Tài phát lộc mọi nhà, 3 con giáp vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', vận kim tiền bủa vây, hưởng trọn vinh hoa phú quý, chính thức thoát nghèo