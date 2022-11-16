3 con giáp giỏi ăn khéo nói được lòng thiên hạ, mở miệng có hoa có ngọc, thăng tiến thuận lợi muôn phần, tài lộc hanh thông rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 16/11/2022 17:35

Những con giáp này không chỉ giỏi ăn nói mà lại biết cách thấy lòng người, xoa dịu và nghiêm túc đúng lúc nên được nhiều người yêu thương, đường công danh từ đó cũng trỏ nên sáng lạng.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu đa phần đều có tài ăn nói. Họ rất biết cách giao tiếp, ứng xử với mọi người.

3 con giáp giỏi ăn khéo nói được lòng thiên hạ, mở miệng có hoa có ngọc, thăng tiến thuận lợi muôn phần, tài lộc hanh thông rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi đối mặt với những mối quan hệ phức tạp giữa các cá nhân, họ luôn có thể giải quyết vấn đề theo cách của mình. Người tuổi Dậu nói được, làm được, khiến mọi người xung quanh tin tưởng.

Dù gặp vấn đề gì, họ sẽ luôn giải quyết một cách đúng đắn và tìm ra hướng đi tốt đẹp và hợp lý nhất. Người tuổi này làm công ăn lương thì nhờ giỏi giao tiếp, họ sẽ ký được hợp đồng, làm việc với đối tác có hiệu quả.

Sau tuổi trung niên, họ vượng đường thăng tiến. Tuy vậy, người tuổi này dễ nản lòng, nhụt chí. Khi gặp khó khăn, họ cần kiên định hơn với sự nghiệp của bản thân. 

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thường tạo ấn tượng mình là một người rất mạnh mẽ thẳng thắn, dám nghĩ dám làm, dám nói thẳng những điều mình nghĩ trong lòng.

Song, trên thực tế, họ vốn là một người rất biết chừng mực. Họ biết phải nói ra sao thì người nghe mới vui lòng, cũng biết khi phê bình người khác, mình cần phải dùng từ ngữ khéo léo, uyển chuyển sao cho không làm mất lòng người nghe.

3 con giáp giỏi ăn khéo nói được lòng thiên hạ, mở miệng có hoa có ngọc, thăng tiến thuận lợi muôn phần, tài lộc hanh thông rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy mà dù người ta thường nhún nhường trước cái uy của người tuổi Dần, nhưng không ai cảm thấy mất lòng hay hổ thẹn khi nghe họ nói chuyện cả.

Nhờ khả năng ăn nói khéo léo, họ không chỉ được lòng cấp trên, mà còn được lòng cả đồng nghiệp và cấp dưới, khiến sự nghiệp thăng tiến vững vàng và thuận lợi. Bên cạnh đó, bạn có biết họ còn là con giáp biết nhận lỗi.

Tuổi Tý

3 con giáp giỏi ăn khéo nói được lòng thiên hạ, mở miệng có hoa có ngọc, thăng tiến thuận lợi muôn phần, tài lộc hanh thông rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, tuổi Tý là con giáp thông minh, nhạy bén, trong đầu lúc nào cũng trăm tính ngàn tính, trong đó có việc lấy lòng người khác. Những chú chuột rất nhạy cảm nên có thể khiến người khác yêu mến mình nhanh chóng. Chỉ cần tiếp xúc một thời gian ngắn là họ có thể nắm bắt được thói quen, sở thích của người khác. Nhờ khả năng này mà tuổi Tý càng dễ thu phục lòng người hơn.

Nhìn chung, tuổi Tý là con giáp quan hệ rộng. Sự tinh tế và khéo léo trong lời ăn tiếng nói giúp họ mở rộng vòng tròn quan hệ, dễ gặp được quý nhân trong cuộc sống. Chính vì vậy mà các chú chuột sẽ rất may mắn nhờ điều này.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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