3 con giáp gặp nhiều xui rủi ở những tháng cuối năm 2022: Thân - Thìn - Tý đều góp mặt

Về phương diện công việc, luôn thay đổi theo chiều hướng xấu, dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, buôn bán đều sẽ gặp trở ngại, hao tiền tốn của. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi trong dịp cuối năm những người tuổi Thân cũng đề phòng bị trộm cắp tài sản, lừa đảo hoặc bị tiểu nhân quấy phá khiến tiền mất tật mang.

Về phương diện công việc, luôn thay đổi theo chiều hướng xấu, dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, buôn bán đều sẽ gặp trở ngại, hao tiền tốn của.

Về mặt tình duyên, tình cảm: Những người tuổi Thân nên hạn chế những xung đột không đáng có giữa bạn và người ấy.

Sức khoẻ của những con giáp này cũng không được tốt khi dễ mắc chứng bệnh liên quan đến thận, khí huyết hay thương tật tứ chi.

Tuổi Thìn

Tử vi cho biết Xét về tình duyên cuối năm 2022 không phải là một năm suôn sẻ đối với các quý nam quý nữ tuổi Thìn. Đối với những người đã lập gia đình cần đề phòng cãi vã giữa vợ chồng. Còn đối với những người chưa yên bề gia thất thì cũng không gặp được nhiều may mắn trong tình cảm.

Về mặt công danh tài lộc thì cuối năm 2022, công việc của người tuổi Thìn không có quá nhiều khởi sắc. Thậm chí vì công việc có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của mình.

Đặc biệt, về đường tài lộc, trong năm 2022, người tuổi Thìn có cung tài vận khá kém, tiền bạc hao tổn nhiều vào cuộc sống. Thậm chỉ xảy ra mâu thuẫn tranh chấp vì tiền bạc.

Tuổi Tý

Về công việc thì nhìn chung về sự nghiệp của người tuổi Tý trong cuối năm 2022 khá vất vả. Với những người đã có gia đình, cần đề phòng cãi vã, tình cảm rạn nứt. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết vào cuối năm 2022 cũng không phải là một năm suôn sẻ về tình cảm của người tuổi Tý. Với những người đã có gia đình, cần đề phòng cãi vã, tình cảm rạn nứt thậm chí dẫn đến nhưng cuộc chia ly không đáng có.

Về công việc thì nhìn chung về sự nghiệp của người tuổi Tý trong cuối năm 2022 khá vất vả.

Về tài lộc của người tuổi Tý trong năm Nhâm Dần không vượng. Nên trong thời gian này bạn không nên đầu tư làm ăn lớn kẻo dễ mất mát trắng tay.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm