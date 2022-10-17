Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào 17h chiều mai (18/10) nhờ Thần Tài trợ vận, Chính Ấn soi đường, từ đây đón “mưa vàng, biển bạc” ùa vào nhà, tay trái cầm bạc tỷ, tay phải ôm bọc vàng, phú quý bao vây

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 15:47

Theo tử vi học, chiều mai là lúc 3 con giáp sau khởi sắc, tình - tiền - danh một đường thăng tiến viên mãn. Cùng xem là 3 con giáp nào nhé!

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu vốn là người thông minh, tài giỏi, họ sống độc lập và không ngừng sáng tạo, thay đổi bản thân để thích nghi với môi trường sống, biết tích lũy kinh nghiệm để có thể xây dựng cuộc sống ngày càng viên mãn, tốt đẹp hơn. Trong số những con giáp, tuổi Dậu là những người biết nhìn xa trông rộng, họ không bao giờ phải đối mặt với sự bế tắc mà luôn biết chừa đường lui cho mình, không quá liều mạng và luôn giữ được mức sống trung lưu đủ đầy.

Chiều mai, tuổi Dậu sẽ có một thời gian tràn đầy năng lượng, dù làm gì cũng cố gắng hết sức, được quý nhân giúp đỡ, mọi việc suôn sẻ, có cơ hội thực hiện, chỉ cần biết nắm bắt cơ hội là được các cấp lãnh đạo coi trọng. Tài lộc cũng trở nên tốt hơn, đầu tư và bán hàng hoạt động tốt, xác suất nhận thêm tiền thưởng tăng lên. Đầu tư, mua bán có hiệu quả tốt.

Con số may mắn của tuổi Dậu trong chiều mai là 07, 83 và 9

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào 17h chiều mai (18/10) nhờ Thần Tài trợ vận, Chính Ấn soi đường, từ đây đón “mưa vàng, biển bạc” ùa vào nhà, tay trái cầm bạc tỷ, tay phải ôm bọc vàng, phú quý bao vây - Ảnh 1
Chiều mai, tuổi Dậu sẽ có một thời gian tràn đầy năng lượng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ vốn hiền lành, nhân hậu, luôn sống dĩ hòa vi quý và biết trân trọng những người xung quanh mình. Trong số những con giáp, tuổi Tỵ là những người được trời ban nhiều phước lành nhất. 

Bạn sẽ gặp thuận lợi trong sự nghiệp, khéo quan sát lời nói, có thể hiểu được ý đồ sâu xa của lãnh đạo kịp thời, nhanh chóng hoàn thành mọi nhiệm vụ mà lãnh đạo giao cho. Tài lộc chủ yếu là thu nhập từ công việc, có xu hướng tăng lên, bạn dễ được tăng lương vì chuyên môn kỹ thuật. Theo dự đoán, bạn có cơ hội tăng lương, đầu tư tài sản đa kênh, thu nhập cao, phú quý là điều trong tầm tay vào chiều mai.

Con số may mắn của tuổi Tỵ trong chiều mai là: 3, 75, 14

Chúc mừng 3 con giáp trúng số độc đắc vào 17h chiều mai (18/10) nhờ Thần Tài trợ vận, Chính Ấn soi đường, từ đây đón “mưa vàng, biển bạc” ùa vào nhà, tay trái cầm bạc tỷ, tay phải ôm bọc vàng, phú quý bao vây - Ảnh 2
Trời sinh những người tuổi Tỵ vốn hiền lành, nhân hậu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chiều mai bạn có thể làm quen với người khác phái nhưng vận thế không tốt, không thu hút được sự chú ý của người khác phái, khó có bước đột phá về mặt tình cảm. Tuy nhiên, vận trình sự nghiệp hanh thông, các mối quan hệ tốt sẽ mang lại niềm vui cho bạn, đặc biệt là đối tác hoặc sếp lớn tuổi rất hài lòng về bạn, mang đến cho bạn những đơn hàng hay tin tức thăng tiến.

Đặc biệt, chiều mai, tài lộc dồi dào, vận may bất ngờ, bạn dễ dàng kiếm được các dự án thu về lợi nhuận tốt, có thể có cổ phiếu hoặc dự án đầu tư rất tốt. Tiền tài khá rủng rỉnh, tài khoản sẽ có thêm một khoản tiền, bạn có thể nắm bắt cơ hội phát triển bản thân, điều này có lợi cho việc phát triển sự nghiệp sau này. Hãy xem bạn có nắm bắt được cơ hội hay không.

Con số may mắn của tuổi Mão trong chiều mai là: 38, 18 và 20

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Thần Tài độ mệnh, Chính Quan tương trợ từ 16h chiều nay (17/10), 3 con giáp kiểu gì cũng "trúng đậm", lộc lá rợp trời, tiền tỷ vào tay, vàng bạc vào nhà, đổi đời ngoạn mục, vận mệnh khai thông rực rỡ

Thần Tài độ mệnh, Chính Quan tương trợ từ 16h chiều nay (17/10), 3 con giáp kiểu gì cũng "trúng đậm", lộc lá rợp trời, tiền tỷ vào tay, vàng bạc vào nhà, đổi đời ngoạn mục, vận mệnh khai thông rực rỡ

Từ chiều nay, 3 con giáp có Thần Tài và Chính Quan phù trợ mạnh mẽ, việc gì cũng thành, "đánh đâu trúng đó", vận mệnh đỏ rực người người khen ngợi.

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