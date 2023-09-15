3 con giáp được Thiên Tài ghé thăm mang theo BẠC VÀNG vào đúng 11 giờ trưa ngày 15/9: Phất lên thành đại gia, tiền bạc, tình duyên, sự nghiệp đều rực rỡ

3 con giáp có “số hưởng” vào đúng 11 giờ trưa ngày 15/9 này có cả tuổi Dần. Những người tuổi Dần có tính tình chan hòa, nhã nhặn. Ở nơi tập thể, họ luôn được yêu mến bởi sự khéo léo và chân thành. Trong công việc, người tuổi Dần vô cùng nghiêm túc và sẵn sàng lăn xả, hy sinh vì lợi ích chung. Vì vậy, họ được nhiều người tin tưởng và giao cho những trọng trách khác nhau. Cũng nhờ tính cách này, bản mệnh thường có nhiều cơ hội trong tay và dần khẳng định năng lực chuyên môn của mình.

Giai đoạn này bản mệnh gặp vận đỏ trong công việc làm ăn nên cũng dễ thăng chức, tăng lương. Nhìn chung tình hình tài chính của bản mệnh sẽ ổn định hơn nhiều so với nửa đầu năm nên hãy tận dụng. Bạn có thể đưa ra các ý tưởng mới mẻ và mạnh dạn triển khai thời gian này. Không chỉ vậy, hãy tìm cho mình những cộng sự đáng tin tưởng để có thể cùng nhau đạt nhiều thành tựu mới.

Người nam tuổi Hợi đặc biệt là người sinh năm 1959, 1971 và 1983 cho dù sự nghiệp tài vận trong năm có nhiều biến động, lúc tốt lúc xấu nhưng xét về tổng thể vào đúng 11 giờ trưa ngày 15/9 sẽ vô cùng hanh thông về tài chính, tiền bạc bởi sẽ gặp được quý nhân tương trợ.

Vào đúng 11 giờ trưa ngày 15/9, người tuổi Hợi cũng có thể hóa giải vận xui, gặp hung hóa cát, giải quyết được những tồn đọng, khúc mắc, khó khăn trước đây. Tài vận khởi sắc, cơ hội kinh doanh đầu tư kiếm lời ùn ùn kéo đến, chỉ cần biết nắm bắt ắt sẽ có khoản thu không nhỏ. Điều lưu ý dù may mắn nhưng người tuổi Hợi nên biết khiêm tốn để tránh tiểu nhân ghen ghét, hãm hại.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong 12 con giáp, khỉ có thể nói là con vật thông minh, khéo léo nhất. Theo tử vi, người tuổi Thân rất thông minh tài giỏi, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Họ chưa bao giờ bị ám ảnh bởi những khuôn mẫu hay sự an nhàn, luôn sẵn sàng cho những điều mới mẻ và bất ngờ.

Vào đúng 11 giờ trưa ngày 15/9, những người tuổi Thân sẽ giải quyết được một số vướng mắc trong công việc. Cộng với sự giúp đỡ của quý nhân, họ hứa hẹn sẽ tạo nên được bước tiến lớn trong công việc, được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp ghi nhận năng lực. Nếu biết nắm bắt cơ hội, đây hoàn toàn có thể trở thành cột mốc lớn trong sự nghiệp của người tuổi Thân.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.