3 con giáp được Thiên Tài ghé thăm mang theo BẠC VÀNG vào đúng 11 giờ trưa ngày 15/9: Phất lên thành đại gia, tiền bạc, tình duyên, sự nghiệp đều rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 15/09/2023 01:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có hậu vận ấm no vào đúng 11 giờ trưa ngày 15/9.

Tuổi Dần

3 con giáp có “số hưởng” vào đúng 11 giờ trưa ngày 15/9 này có cả tuổi Dần. Những người tuổi Dần có tính tình chan hòa, nhã nhặn. Ở nơi tập thể, họ luôn được yêu mến bởi sự khéo léo và chân thành. Trong công việc, người tuổi Dần vô cùng nghiêm túc và sẵn sàng lăn xả, hy sinh vì lợi ích chung. Vì vậy, họ được nhiều người tin tưởng và giao cho những trọng trách khác nhau. Cũng nhờ tính cách này, bản mệnh thường có nhiều cơ hội trong tay và dần khẳng định năng lực chuyên môn của mình.

Giai đoạn này bản mệnh gặp vận đỏ trong công việc làm ăn nên cũng dễ thăng chức, tăng lương. Nhìn chung tình hình tài chính của bản mệnh sẽ ổn định hơn nhiều so với nửa đầu năm nên hãy tận dụng. Bạn có thể đưa ra các ý tưởng mới mẻ và mạnh dạn triển khai thời gian này. Không chỉ vậy, hãy tìm cho mình những cộng sự đáng tin tưởng để có thể cùng nhau đạt nhiều thành tựu mới.

3 con giáp được Thiên Tài ghé thăm mang theo BẠC VÀNG vào đúng 11 giờ trưa ngày 15/9: Phất lên thành đại gia, tiền bạc, tình duyên, sự nghiệp đều rực rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người nam tuổi Hợi đặc biệt là người sinh năm 1959, 1971 và 1983 cho dù sự nghiệp tài vận trong năm có nhiều biến động, lúc tốt lúc xấu nhưng xét về tổng thể vào đúng 11 giờ trưa ngày 15/9 sẽ vô cùng hanh thông về tài chính, tiền bạc bởi sẽ gặp được quý nhân tương trợ.

Vào đúng 11 giờ trưa ngày 15/9, người tuổi Hợi cũng có thể hóa giải vận xui, gặp hung hóa cát, giải quyết được những tồn đọng, khúc mắc, khó khăn trước đây. Tài vận khởi sắc, cơ hội kinh doanh đầu tư kiếm lời ùn ùn kéo đến, chỉ cần biết nắm bắt ắt sẽ có khoản thu không nhỏ. Điều lưu ý dù may mắn nhưng người tuổi Hợi nên biết khiêm tốn để tránh tiểu nhân ghen ghét, hãm hại.

3 con giáp được Thiên Tài ghé thăm mang theo BẠC VÀNG vào đúng 11 giờ trưa ngày 15/9: Phất lên thành đại gia, tiền bạc, tình duyên, sự nghiệp đều rực rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong 12 con giáp, khỉ có thể nói là con vật thông minh, khéo léo nhất. Theo tử vi, người tuổi Thân rất thông minh tài giỏi, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Họ chưa bao giờ bị ám ảnh bởi những khuôn mẫu hay sự an nhàn, luôn sẵn sàng cho những điều mới mẻ và bất ngờ.

Vào đúng 11 giờ trưa ngày 15/9, những người tuổi Thân sẽ giải quyết được một số vướng mắc trong công việc. Cộng với sự giúp đỡ của quý nhân, họ hứa hẹn sẽ tạo nên được bước tiến lớn trong công việc, được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp ghi nhận năng lực. Nếu biết nắm bắt cơ hội, đây hoàn toàn có thể trở thành cột mốc lớn trong sự nghiệp của người tuổi Thân.

3 con giáp được Thiên Tài ghé thăm mang theo BẠC VÀNG vào đúng 11 giờ trưa ngày 15/9: Phất lên thành đại gia, tiền bạc, tình duyên, sự nghiệp đều rực rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (14/9/2023): 3 con giáp tài lộc khởi sắc, đón cát tinh tương trợ, vượng phát bất ngờ

Đúng 17h chiều nay, thứ Năm (14/9/2023): 3 con giáp tài lộc khởi sắc, đón cát tinh tương trợ, vượng phát bất ngờ

Giai đoạn này vô cùng thuận lợi với 3 con giáp sau, thu hoạch kép cả về tiền bạc và tình duyên.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 15/9 tu vi ngay 16/9 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 23 phút trước
Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 1 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 2 giờ 53 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay