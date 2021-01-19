3 con giáp được ‘thế lực ngầm’ nhét tiền vào tay, tài lộc đổ về ầm ầm như mưa trong cuối tháng 1, đầu tháng 2

Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ được quý nhân nâng đỡ, mang vận may về đầy nhà trong cuối tháng 1, đầu tháng 2. Người tuổi Tỵ tự tin, làm việc bản lĩnh nên công việc ngày một thuận lợi, được cấp trên khen ngợi hết lời vì tài năng xuất chúng.

Những hiềm khích với cấp trên, đồng nghiệp trước đây đã được hóa giải, công việc cứ thế phất lên như diều gặp gió, tha hồ tiêu xài không lo nghĩ. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm của bạn có nhiều tin vui, vượng sắc ngoài mong đợi. Người độc thân tìm được duyên lành. Người có gia đình, vợ chồng ngày một hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn.

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp may mắn, thành công. Nhờ thái độ làm việc chăm chỉ và tích cực nên được cấp trên trọng dụng, giữ chức vụ cao trong công việc. Con giáp này được cấp trên giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng nên nguồn thu nhập ổn định, tiêu cứ hết rồi lại đầy.

Mão đạt được thành tựu như ý - Ảnh minh họa: Internet

Dù khối lượng công việc có nặng nề đến mấy cũng vượt qua dễ dàng và đạt được thành tựu như bản thân mong muốn. Với những ai đang giữ chức vụ quản lý, lãnh đạo, bạn sẽ được người khác tôn trọng, tiếng nói có trọng lượng hơn.

Người tuổi Mão có quý nhân nâng đỡ nên làm một hưởng mười, tha hồ thể hiện bản thân. Con giáp này sẽ có sự nghiệp đồ sộ, tài sản tăng mạnh mỗi ngày. Điều này giúp tinh thần của bạn được tốt hơn, tha hồ hưởng vinh hoa phú quý.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp bản lĩnh, sẽ có những bước tiến vượt trội hơn trong công việc. Vốn là người cầu toàn, có ý chí tiến thủ nên bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu đáng nể trong thời điểm này. Trong công việc, bạn được mệnh danh là người tiên phong, luôn đi đầu trong những ý tưởng mới, sáng tạo.

Hợi có tinh thần vô cùng vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

Điều này giúp tinh thần của bạn được tốt hơn, không còn gặp phải bất cứ khó khăn hay trở ngại nào trong công việc. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều tốt đẹp nhất đến với mình.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm