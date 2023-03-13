3 con giáp được Thần Tài ‘nhắm trúng’ ban cho mâm vàng vào buổi tối ngày 13/3: Từ nay tay trái có nhà tay phải có xe, hậu vận ấm no viên mãn không ai sánh bằng tiều tiêu thoải mái

Tâm linh - Tử vi 13/03/2023 10:15

Nhiều người nên biết rằng, tính cách làm nên số phận, vì vậy sống trên đời cần biết mình biết ta thì mới trăm trận trăm thắng. Dưới đây là 3 con giáp có tính cách vàng, nhờ vậy mà cuộc sống tương lai viên mãn thăng hoa.

Tuổi Ngọ

Tử vi hôm nay chỉ ra rằng con giáp tuổi Ngọ là con giáp nhiều tiền nhất nhờ vào sự quyết đoán, nhanh nhẹn trong việc nắm bắt cơ hội của mình. Sự liều lĩnh có cơ sở của con giáp tuổi Ngọ giúp bản mệnh tự tin đầu tư có lãi bất chấp biến động của thị trường hiện tại. Tuy nhiên, người làm công ăn lương nếu chưa đủ hiểu biết thì dễ bị lừa gạt đấy nhé.

3 con giáp được Thần Tài ‘nhắm trúng’ ban cho mâm vàng vào buổi tối ngày 13/3: Từ nay tay trái có nhà tay phải có xe, hậu vận ấm no viên mãn không ai sánh bằng tiều tiêu thoải mái - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi tiền bạc rủng rỉnh hãy tự thưởng cho bản thân một chút, lúc này đủ đảm bảo bạn có thể chọn mua món đồ phù hợp với túi tiền của bạn.

Tuổi Dần

Tuổi Dần là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn lúc này. Cục diện Tam Hợp nâng đỡ vận trình ngày mới của người tuổi Dần nên bạn gặp rất nhiều tin vui.

3 con giáp được Thần Tài ‘nhắm trúng’ ban cho mâm vàng vào buổi tối ngày 13/3: Từ nay tay trái có nhà tay phải có xe, hậu vận ấm no viên mãn không ai sánh bằng tiều tiêu thoải mái - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này có niềm đam mê và nghiêm túc với công việc hiện tại. Bạn cũng xác định rõ ràng mục tiêu để phấn đấu trong thời gian tới, điều này tạo ra niềm hứng khởi giúp bản mệnh có thêm động lực để cố gắng hết mình.

Tuổi Thìn

Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn có nhiều khởi sắc trong tuần này, cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều gia tăng rõ rệt. Đó chính là tin mừng để bạn luôn cảm thấy tràn đầy động lực. Bản mệnh có được những vận may kiếm tiền, người làm công ăn lương có thêm nghề tay trái, người kinh doanh thì buôn bán phát tài, hàng hóa bán chạy nhờ đánh trúng thị hiếu khách hàng.

3 con giáp được Thần Tài ‘nhắm trúng’ ban cho mâm vàng vào buổi tối ngày 13/3: Từ nay tay trái có nhà tay phải có xe, hậu vận ấm no viên mãn không ai sánh bằng tiều tiêu thoải mái - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bản mệnh thực sự kiên trì và quyết tâm theo đuổi những gì mình đã định thì bạn hoàn toàn có thể giành lấy cho bản thân những cơ hội để phát triển tốt hơn trong tương lai. Những ai biết nắm bắt và làm việc chăm chỉ sẽ có khả năng trở nên vô cùng giàu có, hoặc chí ít cũng dư dả, không phải lo chuyện tiền nong.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

3 con giáp trúng giải đặc biệt trong tuần này (13-19/3): Từ nay cuộc sống ngập tràn niềm vui, thăng quan tiến chức, trúng số độc đắc, thêm phú thêm quý

3 con giáp trúng giải đặc biệt trong tuần này (13-19/3): Từ nay cuộc sống ngập tràn niềm vui, thăng quan tiến chức, trúng số độc đắc, thêm phú thêm quý

Trong thời điểm này những con giáp sau được quý nhân phù hộ, sự nghiệp thuận buồm xuôi gió, đổi vận giàu sang, tiền tài ập đến.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 13/3 tu vi tu vi ngay 13/3

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 5 giờ 15 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 5 giờ 26 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 5 giờ 37 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 5 giờ 41 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều