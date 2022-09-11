3 con giáp Đen nhất 7 ngày tới (12/9-18/9), sự nghiệp lao đao, tiền tài tuột dốc, sức khỏe suy yếu, tình cảm nhạt nhòa, cảm xúc bất ổn, dễ rơi vào trầm cảm do suy tư lo âu nhiều

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 19:31

3 con giáp sau vào 7 ngày tới nên cẩn thận vận đen đang bao vây, làm gì cũng hỏng, từ sức khỏe cho đến tiền tài đều bị tuột dốc nặng nề.

Tuổi Dần

3 con giáp Đen nhất 7 ngày tới (12/9-18/9), sự nghiệp lao đao, tiền tài tuột dốc, sức khỏe suy yếu, tình cảm nhạt nhòa, cảm xúc bất ổn, dễ rơi vào trầm cảm do suy tư lo âu nhiều - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Người xưa có câu “Họa từ miệng mà ra”, ý chỉ nhiều tai họa có thể xuất phát từ chính lời ăn tiếng nói. Câu này sẽ ứng nghiệm với những người tuổi Dần trong 7 ngày tới (12/9-18/9). Vì thế, hãy cẩn thận khi phát ngôn nhé!

Những người tuổi Dần chẳng hề kiêng nể ai, họ dễ “đắc tội” với người khác chỉ vì không kiểm soát được cái miệng của mình. Họ cũng sẵn sàng đưa chuyện dù chỉ là vấn đề nhỏ trong chốn công sở.

Họ không thể giữ bí mật điều gì, thị phi cũng từ đó mà ra. Nếu không muốn chuyện thị phi ảnh hưởng đến sự nghiệp, tiền tài của mình, người tuổi Dần hãy tập tính ít nói, ít tham gia vào chuyện của người khác đi nhé!

Tuổi Dậu

3 con giáp Đen nhất 7 ngày tới (12/9-18/9), sự nghiệp lao đao, tiền tài tuột dốc, sức khỏe suy yếu, tình cảm nhạt nhòa, cảm xúc bất ổn, dễ rơi vào trầm cảm do suy tư lo âu nhiều - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Trong 7 ngày tới (12/9-18/9), sự nghiệp của bản mệnh không mấy ổn định và có phần chững lại. Tuổi Dậu sẽ gặp nhiều vận xui và thường để lỡ những cơ hội tốt trong công việc. Đặc biệt những người tuổi Dậu không nên ngồi lê đôi mách kẻo dễ gặp thị phi do thói tam sao thất bản của người đời.

Tài lộc 7 ngày tới (12/9-18/9) của những chú Gà có ẩn chứa nhiều hung hiểm, gặp nhiều trắc trở, khó khăn. Sức khỏe trong tháng này cũng không mấy khả quan bởi quý bạn thường xuyên đau đầu, mệt mỏi kéo dài. 

Lời khuyên cho người tuổi Dậu là nên nỗ lực hết mình trong công việc, tập trung công lực cho những gì đã định hướng từ trước đó. Tuổi Dậu nên tránh tình trạng đang làm việc này lại đèo bòng sang việc khác sẽ khiến cho bạn chẳng hoàn thành tốt việc gì.

Về tình duyên người tuổi Dậu nên tránh những xung khắc không đáng có với một nửa của mình. Đừng chuyện bé xé to kẻo đôi bên sẽ có khoảng cách.

Tuổi Tỵ

3 con giáp Đen nhất 7 ngày tới (12/9-18/9), sự nghiệp lao đao, tiền tài tuột dốc, sức khỏe suy yếu, tình cảm nhạt nhòa, cảm xúc bất ổn, dễ rơi vào trầm cảm do suy tư lo âu nhiều - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Cục diện Tương Xung cho thấy tháng này tuổi Tỵ có không ít kẻ tiểu nhân chực chờ tìm cơ hội hạ bệ bạn. Vậy nên, bạn cần cẩn trọng đề phòng, không nên tin tưởng bất cứ ai một cách quá dễ dàng, đặc biệt là những kẻ cố tình tỏ vẻ làm thân với mình.

Chuyện làm ăn kinh doanh cũng khó mà được thuận lợi. Bạn thường xuyên phải giải quyết những mâu thuẫn trong các mối quan hệ với khách hàng, đối tác, vì thế mà việc tiến hành những dự án mới buộc phải ngừng lại.

Trong 7 ngày tới (12/9-18/9), bạn có thể duy trì khoản thu nhập như trước đó là đã tốt lắm rồi, chớ nên dại dột mà thử đầu tư, đặc biệt là trong những dự án mình còn chưa biết rõ.

May mắn là chuyện tình cảm của bản mệnh có những bước tiến triển rõ ràng, đặc biệt đối với những người còn độc thân. Hình thức bên ngoài và phong cách ấn tượng có thể giúp bạn chinh phục ánh nhìn của mọi người xung quanh.

 

 

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm. 

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