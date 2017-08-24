Cảnh báo khẩn cấp: 3 con giáp phải đề phòng đại hạn, tiểu nhân hãm hại trong tháng cô hồn

Tâm linh - Tử vi 24/08/2017 11:49

Những con giáp sau phải cực cẩn thận nếu không muốn bị tiểu nhân hãm hại đến tan cửa nát nhà, xui rủi đủ đường.

‘Có thờ có thiêng, có kiêng có lành’, vậy nên nếu muốn được bình an, may mắn trong tháng cô hồn các con giáp sau phải cực cẩn thận, đừng để bị kẻ xấu vu vạ mà gặp họa chẳng lành.

Cảnh báo khẩn cấp: 3 con giáp phải đề phòng đại hạn, tiểu nhân hãm hại trong tháng cô hồn - Ảnh 1
Nổi tiếng là con giáp thông minh, khôn khéo nhưng Tý cũng phải sợ hãi trước tháng bảy âm lịch - Ảnh: Internet

Tuổi Tý

Là con giáp thông minh khéo léo thế nhưng tháng 7 âm lịch này người tuổi Tý lại gặp không ít trắc trở. Công việc trì trệ, bị tiểu nhân ngáng đường nên thu nhập cũng vì thế mà giảm sút nghiêm trọng. Chưa kể, bạn còn bị đồng nghiệp nói xấu, ‘chơi xỏ’, ganh tỵ mà nói xấu sau lưng với cấp trên nhằm hạ uy tín.

Không chỉ công việc mà cuộc sống, tình yêu và các mối quan hệ xã hội cũng sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Tốt nhất bạn không nên hùn hạp làm ăn với ai, không nên  mua sắm những vật có giá trị và cẩn thận để không mất tài sản. Việc cãi nhau với người yêu là khó tránh khỏi, hãy cố gắng kiềm chế đừng để ‘ma đưa lối, quỷ đưa đường’ mà đánh mất tình yêu tốt đẹp.

Tuổi Mão

Cảnh báo khẩn cấp: 3 con giáp phải đề phòng đại hạn, tiểu nhân hãm hại trong tháng cô hồn - Ảnh 2
Cục diện Xung Thái Tuế sẽ khiến Mão hao tài, bị tiểu nhân hãm hại, ngáng đường - Ảnh: Internet

Tháng 7 âm lịch vận mệnh của Mão sẽ biến động không ngừng nhất là nửa cuối tháng. Cục diện Xung Thái Tuế sẽ khiến bạn hao tài tốn của mà còn bị tiểu nhân hãm hại, gây nên không ít sóng gió, khó khăn.

Mão đừng quá tin tưởng vào người ngoài, cũng đừng cho ai vay mượn tiền. Chính những người tưởng chừng thân thiết, quan tâm lại chính là người rắp tâm làm điều ác với bạn. Nếu dại dột cho vay tiền bạn sẽ lâm vào cảnh trắng tay.

Mão hãy cố gắng giữ mình để bình an vượt qua giai đoạn xui xẻo này, sang tháng 8 âm lịch vận mệnh của bạn sẽ khởi sắc ngay.

Tuổi Thân

Cảnh báo khẩn cấp: 3 con giáp phải đề phòng đại hạn, tiểu nhân hãm hại trong tháng cô hồn - Ảnh 3
Thân hãy cẩn thận trước mọi quyết định nếu không muốn hối hận cả đời - Ảnh: Internet.

Không chỉ gặp rủi ro về tiền bạc, sức khỏe của Thân cũng ảnh hưởng không kém. Hãy chú ý bảo vệ sức khỏe, đi lại cẩn thận và tập trung khi làm việc. Có sức khỏe bạn mới đủ sức để đương đầu với những thách thức, khó khăn phía trước.

Thân hãy giữ miệng, đừng tham gia vào bất cứ một xung đột hay mâu thuẩn đấu đá nào ở nơi làm việc. Không chỉ bị cuốn vào, gây mất hình tượng mà bạn sẽ bị đổ hết trách nhiệm lên đầu khiến đồng nghiệp và cấp trên chán ghét.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

 

 

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