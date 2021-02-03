3 con giáp CÔNG DANH BỨT PHÁ, không thành ĐẠI GIA cũng có BẠC TỶ trong năm Tân Sửu 2021

Tâm linh - Tử vi 03/02/2021 07:42

Tân Sửu 2021 chính là thời hoàng kim để 3 con giáp giàu có này rũ sạch vận xui, phát tài phát lộc, phú quý ùa về tận cửa.

Rũ sạch xui xẻo, bước sang Tân Sửu 2021 những con giáp giàu có này sẽ kiếm tiền cực đỉnh, gánh tiền mỏi lưng, đời sang trang mới huy hoàng. 

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Tân Sửu 2021 chính là thời cơ để con giáp giàu sang này để tỏa sáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sắc sảo, khôn ngoan và nhìn xa trông rộng nên người tuổi Tỵ chẳng cần cậy nhờ vào bất cứ ai vẫn có thể sở hữu cơ ngơi đồ sộ. Nhà cao cửa rộng, sự nghiệp thành công nhưng Tỵ không hề ỷ lại vào những gì mình đang có.

Ngược lại, con giáp bản lĩnh này cống hiến hết mình, nỗ lực hơn người nên ngày càng phú quý. Tân Sửu 2021 chính là thời cơ để con giáp giàu sang này để tỏa sáng. 

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Chỉ cần ngủ một đêm thức dậy tài khoản của Tý đã thêm vài con số không -  Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Vận đỏ như son, tình tiền nở rộ nên Tý không chỉ ăn nên làm ra mà còn có chuyện tình cảm ấm êm thuận hòa. Mọi mâu thuẫn, khúc mắc và cả những hiểu lầm đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho hạnh phúc tràn vào nhà Tý.

Sự nghiệp hanh thông, công việc suôn sẻ nên thu nhập của con giáp may mắn này sẽ tăng đột biến. Tý may mắn đến mức, chỉ cần ngủ một đêm thức dậy tài khoản đã thêm vài con số không. 

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Chỉ cần tiến về phía trước, Hợi sẽ nhanh chóng thành công trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Dĩ hòa vi quý, biết cách nhìn người nên Hợi chưa bao giờ gây thù chuộc oán với ai, càng không dùng mưu hèn kế bẩn để hãm hại người. Cứ vững vàng với con đường mình đã chọn, tránh xa thị phi nên mặc tiểu nhân vây hãm Hợi vẫn gặt hái thành công, rung đùi hưởng lộc.

Đầu năm như ý, cả năm may mắn nên Hợi sẽ kiếm được bộn tiền, sung sướng như tiên. Chỉ cần tiến về phía trước, Hợi sẽ nhanh chóng thành công trong sự nghiệp.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Những ngày cuối năm Canh Tý sẽ giúp 3 con giáp may mắn này gặp thời đổi vận, nghèo mấy cũng thành đại gia, lắm của nhiều tiền.

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