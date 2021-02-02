Từ đây tới giao thừa Tân Sửu 2021: 3 con giáp tài lộc nở rộ, nhận được khoản thưởng Tết cực lớn

Tâm linh - Tử vi 02/02/2021 19:39

Những ngày cuối năm Canh Tý sẽ giúp 3 con giáp may mắn này gặp thời đổi vận, nghèo mấy cũng thành đại gia, lắm của nhiều tiền.

Tiền tài viên mãn, phú quý vây quanh nên những ngày cuối năm Canh Tý chính là thời cơ để 3 con giáp may mắn này vét cạn túi thần tài, sang năm Tân Sửu 2021 ngập trong biển tiền. 

con giap may man 1
Con giáp giàu có này cứ thế mà phất, muốn nghèo cũng chẳng được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Được cát tinh soi chiếu, thần tài nâng đỡ nên Thân sẽ có những ngày cuối năm ấm êm sung túc, làm gì cũng may mắn hanh thông. Đặc biệt, nhờ những đóng góp trong năm qua Thân sẽ được cấp trên cất nhắc, thưởng Tết cực lớn.

Ăn Tết thật to, mua sắm thả ga cũng không lo cạn túi, bước sang năm mới Tân Sửu song hỷ lâm môn, tình tiền như ý nên con giáp giàu có này cứ thế mà phất, muốn nghèo cũng chẳng được. 

con giap may man 2
Tý còn có khoản lợi nhuận khổng lồ từ công việc làm ăn, cả năm mới đếm tiền sái tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Canh Tý là năm không mấy như ý với người tuổi Tý, thế nhưng những ngày cuối năm chính là thời cơ để Tý lấy lại những gì đã mất. Rũ sạch vận xui, rước vận may tài lộc vào nhà nên Tý sẽ có cơ hội trúng số độc đắc, đổi đời sau một đêm.

Nhờ khả năng kiếm tiền cực đỉnh của mình, con giáp bản lĩnh này còn có khoản lợi nhuận khổng lồ từ công việc làm ăn, cả năm mới đếm tiền sái tay. 

con giap may man 3
Chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày mùng 1 Tết Tân Sửu, con giáp giàu có này sẽ mở rộng cửa đón thần tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trời sinh Mão là con giáp thiện lương, chí thú làm ăn và biết cách đối nhân xử thế. Không tham của người, không lừa lọc của bất cứ ai nên Mão được quý nhân hết lòng thương yêu, bề trên hỗ trợ nhiệt thành.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, từ cuối năm Canh Tý trở đi Mão sẽ có tài vận khởi sắc, tình duyên nồng đượm. Chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày mùng 1 Tết Tân Sửu, con giáp giàu có này sẽ mở rộng cửa đón thần tài.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp may mắn bất ngờ, sang năm Tân Sửu 2021 phát tài phát lộc, phú quý tìm đến tận cửa

3 con giáp may mắn bất ngờ, sang năm Tân Sửu 2021 phát tài phát lộc, phú quý tìm đến tận cửa

Phúc lộc song toàn, tình tiền viên mãn, cứ thế mà giàu ú ụ chính là lộc lá trời đã an bài cho top con giáp may mắn nhất năm Tân Sửu 2021 này.

Xem thêm
Từ khóa:   Tân Sửu 2021 con giáp giàu có con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 4 giờ 55 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang