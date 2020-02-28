3 con giáp có tài lộc ào ào đổ vào nhà, thức trắng đêm để đếm tiền trong 45 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 28/02/2020 08:25

Chẳng những tiền ùa vào nhà, giàu sau một đêm, những con giáp may mắn này còn có cơ may trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt.

Trong 45 ngày tới, những con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, tài vận tăng tiến, cuộc sống thăng hoa ngoạn mục, muốn nghèo cũng khó.

con giap may man 1
Mão may mắn đến mức sẽ được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn, thu nhập cũng nhờ thế  mà cải thiện đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão nổi tiếng hiền lành, nhân hậu và thương người. Dù không quá giàu có nhưng họ vẫn sẵn lòng san sẻ vớt những lo toan, khốn khó với những người không may mắn. Nhờ thế, Mão tích được rất nhiều công đức, được bề trên hết lòng phù trợ, ban cho phúc lành.

Thậm chí, họ còn may mắn đến mức sẽ được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn, thu nhập cũng nhờ thế  mà cải thiện đáng kể. Trong 45 ngày tới, nhờ có sao Tham Lang nhập chung phúc đức nên con giáp giàu có này sẽ chuyện dữ hóa lành, biến nguy thành an, hỷ sự lâm môn.

con giap may man 2
Kiếm tiền dễ như trở bàn tay, có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã là tỷ phú chính là vận may Tỵ xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thông minh, sắc sảo và cực bản lĩnh nên người tuổi Tỵ có tham vọng đổi đời, tự làm đại gia. Đây chính là lý do vì sao dẫu phải chấp nhận không ít thua thiệt, thất bại nhiều lần nhưng sau cùng Tỵ vẫn có cuộc sống vật chất đủ đầy, vinh hoa phú quý theo chân.

Sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ có nhiều may mắn trong 45 ngày tới, giúp họ làm đâu thắng đó, cực kỳ thịnh vượng. Kiếm tiền dễ như trở bàn tay, có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã là tỷ phú chính là vận may Tỵ xứng đáng nhận được.

con giap may man 3
Càng về cuối năm con giáp may mắn nhất năm này càng vượng phát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Sống trách nhiệm, bản lĩnh và trọng chữ tín nên một khi đã làm việc Mùi sẽ dồn hết sức lực để có thể đạt được hiệu quả cao nhất. Nhờ thế, Mùi có đường công danh sự nghiệp xán lạn, thăng tiến nhanh đến khó tin.

Sách tử vi năm Canh Tý có nói, nhờ được cát tinh soi chiếu nên trong 45 ngày tới Mùi sẽ có tài lộc thăng cấp ầm ầm. Xui xẻo tránh xa, may mắn lại gần, càng về cuối năm con giáp may mắn nhất năm này càng vượng phát.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Chỉ mặt 3 con giáp VÉT SẠCH TÚI THẦN TÀI, lộc lá thăng hoa, công danh sự nghiệp thăng tiến

Chỉ mặt 3 con giáp VÉT SẠCH TÚI THẦN TÀI, lộc lá thăng hoa, công danh sự nghiệp thăng tiến

Trong 99 ngày tới, 3 con giáp may mắn nhất tử vi năm 2020 sẽ kiếm tiền dễ như trở bàn tay, giàu sang sung túc, của nả đầy nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi năm Canh Tý con giáp giàu có Canh Tý 2020

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Loại trái cây mọng nước quen thuộc giúp cải thiện sức khỏe và phục hồi thể lực

Dinh dưỡng 1 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 7 giờ 13 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 7 giờ 28 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 10 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 58 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 8 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 8 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Tử vi tuần mới từ 12 đến 18/10/2026, 3 con giáp HOAN HỶ đón tiền tài đầy két, giàu có không ai bì kịp, hạnh phúc khó ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'