3 con giáp chuẩn 'con cưng của Trời' trong 10 ngày tới (16/8 - 25/8): phát tài dư dả, tài lộc thăng hoa, giàu sang chói lóa, một bước thành đại gia khét tiếng

Tử vi cho biết, trong 10 ngày tới (16/8 - 25/8), Mùi liên tục nhận được nhiều tin vui bất ngờ cả ở phương diện tiền bạc lẫn tình cảm. Trong công việc tài lộc tuổi Mùi dồi dào chẳng ai có thể sánh lại kịp.

Mùi là con giáp cá tính, mạnh mẽ và vô cùng thông minh. Con giáp này dám nghĩ dám làm, dám vượt lên chính mình để chinh phục đỉnh cao danh vọng nên càng về hậu vận con giáp giàu có này càng lắm của nhiều tiền, sung sướng như tiên.

Do được Thần Tài ưu ái và “điểm mặt chỉ tên” nên con giáp này sẽ có vô số cơ hội phát tài. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ thì ngày nào cũng là ngày thu được tiền của người tuổi Mùi.

Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, con giáp này chứng tỏ được năng lực của bản thân, tiến xa hơn ở nơi làm việc. Họ được khen ngợi bởi thái độ làm việc nghiêm túc và thành tích xuất sắc. Người làm kinh doanh cũng có cơ hội hợp tác làm việc với những đối tác lớn, gặp gỡ được những nhân viên tâm huyết với công việc. Cũng bởi vậy mà từ Rằm tháng 7 trở đi, người tuổi này lộc lá đầy nhà, công việc thuận lợi, suôn sẻ.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân sống rất thực tế, làm việc gì cũng có tính toán kỹ càng. Trong cuộc sống, họ là người giỏi giao tiếp, biết đối nhân xử thế. Người tuổi này nhân hậu, bao dung, không ngại giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Cũng bởi vậy mà con giáp tuổi Thân nhận được phúc báo, làm gì cũng có người giúp đỡ, che chở.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, trong 10 ngày tới đây (16/8 - 25/8), con giáp người tuổi Thân gặp nhiều may mắn, con đường tài lộc mở ra trước mắt. Con giáp này nếu đang gặp khó khăn thì cũng từng bước phát huy tài năng, xoay chuyển tình thế. Người làm trồng trọt, chăn nuôi có mùa màng bội thu, thu về thành quả.

Không những thế, người tuổi này còn gặp được quý nhân, được hỗ trợ về nguồn vốn cũng như mối quan hệ nên công việc kinh doanh ngày càng xuôi thuận.

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi thường được biết đến với tính cách năng động, nhiệt tình, có thể xoay chuyển tình thế. Dù đối mặt với những khó khăn, thử thách, con giáp này vẫn giữ được sự bình tĩnh.

Ảnh minh họa: Internet

Trong 10 ngày sắp tới (16/8 - 25/8), con giáp tuổi Hợi được dự báo sẽ có thu nhập rủng rỉnh. Cuộc sống của họ sung túc hơn trước, khiến người khác phải ghen tỵ. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ nên công việc ngày càng khởi sắc. Thời gian này, vượng khí mở ra, Hợi sẽ được chọn vào tuổi có tài lộc lên cao, sự nghiệp hanh thông, hãy nắm bắt cơ hội để làm việc chăm chỉ, phát huy hết khả năng của mình.

Được Thần Tài ưu ái, tuổi Hợi thời gian này tài lộc đỏ rực, sự nghiệp hanh thông, ước mơ kiếm được nhiều tiền sẽ thành hiện thực, dù bận rộn nhưng vẫn cứ gặt hái kết quả tốt nhất.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm