3 con giáp cát tường như ý, thứ Hai đón đại lộc phát tài, thứ 3 trúng số độc đắc, đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 06/02/2023 18:25

Dầu tuần mang đến nhiều năng lượng tích cực, thứ Hai và thứ Ba tuần này có nhiều may mắn với 3 con giáp sau đây.

Tuổi Mão

Tuổi Mão may mắn có được những người bạn tri kỉ nên làm gì dù có khó khăn thì vẫn luôn được bạn bè ủng hộ. Công việc của bạn thành công cũng nhờ có những người bạn luôn bên cạnh động viên, ủng hộ hết mình. Thời gian tới đây hãy chăm chỉ làm việc, chịu khó học hỏi kinh nghiệm của người đi trước nhé.

3 con giáp cát tường như ý, thứ Hai đón đại lộc phát tài, thứ 3 trúng số độc đắc, đổi đời giàu sang - Ảnh 1

Vào thứ Hai và thứ Ba tuần này là những ngày tình duyên nở rộ, tiền bạc hanh thông, công việc kinh doanh phất lên như diều gặp gió nhờ có được sự tín nhiệm của đồng nghiệp và đối tác. Cấp trên dành cho bạn không ít lời khen ngợi vì sự nhiệt tình và đam mê trong công việc. Có được niềm tin, uy tín chính là có được sự thành công trong tương lai.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần không ngại thể hiện tham vọng của mình. Hơn ai hết, bản mệnh tin tưởng vào khả năng của bản thân và luôn ở trạng thái chăm chỉ, đầy nhiệt huyết.

May mắn hơn, mọi người xung quanh đều rất nhiệt tình giúp khi bạn gặp khó khăn. Do đó, nếu vấn đề gì không hiểu hãy hỏi và lắng nghe, phân tích cẩn thận nhé.

Người mệnh này có dấu hiệu phát tài nhỏ. Người kinh doanh, buôn bán nhỏ lẻ có dịp làm ăn tấn tới, gặp may mắn về tài chính ngay từ thời điểm đầu tháng.

3 con giáp cát tường như ý, thứ Hai đón đại lộc phát tài, thứ 3 trúng số độc đắc, đổi đời giàu sang - Ảnh 2

Có người được nhận phần thưởng hậu hĩnh từ công ty, bạn bè, đối tác hoặc người thân,... Khi số tiền tăng lên thì hãy nghĩ đến việc để tiết kiệm hoặc đầu tư gia tăng tài sản của mình.

Đường tình duyên của con giáp này vào thứ Hai và thứ Ba tuần này cũng khá tốt đẹp. Vận đào hoa nở rộ giúp người độc thân có cơ hội tiếp xúc với nhiều người hơn, tìm được đối tượng có mối quan tâm đặc biệt.

Người có cặp có đôi do bận rộn với công việc nên ít có thời gian dành cho nửa kia nhưng nhìn chung tình cảm hai bên vẫn bền chặt, cơ bản không có tranh cãi.

Tuổi Sửu

Tử vi cho biết những người tuổi Sửu chăm chỉ, trời sinh thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Tuổi Sửu có ước mơ, hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Vào thứ Hai và thứ Ba tuần này, con giáp này sẽ gặp thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh.

3 con giáp cát tường như ý, thứ Hai đón đại lộc phát tài, thứ 3 trúng số độc đắc, đổi đời giàu sang - Ảnh 3

Ngoài ra, người tuổi Sửu cũng là những con giáp rất lương thiện, biết kính trên nhường dưới, đối nhân xử thế đâu vào đấy nên được mọi người yêu mến, giúp đỡ, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân. Khát vọng đổi đời của Sửu sẽ đến sớm, bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Sửu cũng được nâng cao.

Người tuổi Sửu không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 1/2 đến 10/2, Tài Thần cùng Hỷ Tinh lũ lượt tìm đến, 3 con giáp niềm vui gõ cửa, vận trình sáng chói, sự nghiệp thăng hoa, tiền tài mỹ mãn

Từ 1/2 đến 10/2, Tài Thần cùng Hỷ Tinh lũ lượt tìm đến, 3 con giáp niềm vui gõ cửa, vận trình sáng chói, sự nghiệp thăng hoa, tiền tài mỹ mãn

Khoảng thời gian từ 1/2 đến 10/2, những con giáp này có tài vận vô cùng tươi sáng, làm ăn thăng tiến vượt bậc.

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