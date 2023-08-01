3 con giáp cá chép hóa rồng vào 9 giờ sáng ngày 2/8: Hút sạch tài lộc tứ phương vào nhà, phúc trạch an khang, PHÚ QUÝ khắp người

Tâm linh - Tử vi 01/08/2023 19:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây vào 9 giờ sáng ngày 2/8 này sẽ lội ngược dòng ngoạn mục, giàu sang chạm đỉnh.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần đa phần đều nóng nảy, tài giỏi và có chính kiến của riêng mình. Họ đam mê công việc và có thể biến công việc thành sở thích. Vào 9 giờ sáng ngày 2/8 này , con giáp này hiểu được ý nghĩa của công việc mà họ làm và đặt rất nhiều tâm huyết vào công việc này.

Tử vi học có nói, con giáp tuổi Dần đa phần đều nóng nảy, tài giỏi và có chính kiến của riêng mình. Đồng nghiệp xung quanh cũng thấy được tinh thần tích cực của người tuổi Dần. Họ được cấp trên để mắt đến, trao cho cơ hội tiến thân.

3 con giáp cá chép hóa rồng vào 9 giờ sáng ngày 2/8: Hút sạch tài lộc tứ phương vào nhà, phúc trạch an khang, PHÚ QUÝ khắp người - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vào 9 giờ sáng ngày 2/8 này , Tam Hội cục giúp sự nghiệp của tuổi Tuất thêm phần hanh thông rộng mở hơn hẳn trước đó. 

Tài vận trong ngày khá, bạn làm tốt nhiệm vụ nên có nguồn thu nhập chính cải thiện đáng kể. Với kỹ năng và kinh nghiệm tích lũy trong suốt thời gian vừa qua, con giáp này hoàn toàn có thể tự tin vào chính mình, có quyền được hưởng đãi độ tốt hơn với vị trí cao hơn.

3 con giáp cá chép hóa rồng vào 9 giờ sáng ngày 2/8: Hút sạch tài lộc tứ phương vào nhà, phúc trạch an khang, PHÚ QUÝ khắp người - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi có thiên tính thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Họ mang trong mình hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. Tuổi Hợi cũng lương thiện, biết trên dưới, đối nhân xử thế chu toàn nên ra đời được nhiều người giúp đỡ, từ đó bạn có nhiều mối quan hệ tốt, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân.

Khát vọng đổi đời của Hợi sẽ đến vào 9 giờ sáng ngày 2/8 này , nhờ bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Hợi cũng được nâng cao. Người tuổi Hợi không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

3 con giáp cá chép hóa rồng vào 9 giờ sáng ngày 2/8: Hút sạch tài lộc tứ phương vào nhà, phúc trạch an khang, PHÚ QUÝ khắp người - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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