3 con giáp cá chép hóa rồng trong ngày 7/10 và 8/10: Lương thưởng tăng lên không ngừng, tiền tài sung túc, làm ăn cát tường như ý

Tâm linh - Tử vi 07/10/2023 06:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây bước ra đường là lộc lá bủa vây, vận đổi sao dời trong ngày 7/10 và 8/10.

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con Rồng thường có số hưởng không chỉ vận may tới tấp mà còn gặp rất nhiều thuận lợi trong cuộc sống do được thần linh phù hộ, bề trên nâng đỡ. Do được cát tinh phù hộ nên những người tuổi Thìn trong ngày 7/10 và 8/10 làm bất cứ công việc gì cũng đều nhận được tin vui, vận may liên tiếp kéo đến.

Người tuổi Thìn hãy cố gắng nổ lực và cố gắng hết sức, tập trung làm tốt công việc kế hoạch của mình thành công sẽ đến với bạn một cách ưu ái nhất. Không chỉ vậy, ngũ hành của người tuổi Thìn thuộc Thổ nên vận thế của con giáp này khoảng thời gian tới cực kỳ tốt.

Khoảng thời gian này người tuổi Thìn hãy dốc hết sức lực của mình để hoàn thành mọi việc bằng hết sức tâm huyết nhe chắc chắn kết quả đạt được sẽ khiến bạn bất ngờ đấy. Con giáp này sẽ có cơ thăng quan tiến chức, tiền lương tăng lên theo cấp số nhân trong thời điểm này đấy.

3 con giáp cá chép hóa rồng trong ngày 7/10 và 8/10: Lương thưởng tăng lên không ngừng, tiền tài sung túc, làm ăn cát tường như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão giỏi thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng được áp lực công việc. Tử vi chỉ rõ, trong ngày 7/10 và 8/10, cánh cửa giàu sang sẽ rộng mở với con giáp tuổi Mão. Con giáp này gặp được quý nhân, được trao cơ hội thể hiện khả năng. Chỉ cần nắm bắt cơ hội, họ có thể kiếm được tiền.

Người tuổi này làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, vạn sự khởi sắc. Người làm trồng trọt chăn nuôi cũng có vụ mùa bội thu, nông sản bán được giá cao. Con giáp này làm ăn phát tài, tiền bạc chảy ào ào vào túi, cuộc sống dần sung túc.

3 con giáp cá chép hóa rồng trong ngày 7/10 và 8/10: Lương thưởng tăng lên không ngừng, tiền tài sung túc, làm ăn cát tường như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Với sự giúp đỡ của Tam Hợp, người tuổi Ngọ không chỉ vượng duyên mà còn vượng tài vô cùng. Tình cảm của các cặp đôi đang rất thăng hoa, có thể sẽ tính tới chuyện về chung 1 nhà. Đừng quên rằng hôm nay Hỷ thần nằm ở hướng Nam nhé.

Trong khi đó, bạn cũng không phải lo lắng vấn đề tiền bạc khi cát thần Tam Hợp mở ra nhiều cơ hội kiếm tiền và soi đường cho bạn có kế hoạch sử dụng tiền hiệu quả trong ngày 7/10 và 8/10. Thời điểm này, người làm kinh doanh trở nên bận rộn hơn khi có nhiều đơn hàng về, phải tất bật ngược xuôi từ sáng tới tối, bù lại thì lợi nhuận tăng cao gấp bội.

Ngày này, Chính Ấn cũng mở ra không ít cơ hội phát triển thuận lợi cho những chú Ngựa. Bản mệnh là người có tinh thần trách nhiệm cao, không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, con giáp này dễ dàng nhận được sự tin tưởng của cấp trên và đồng nghiệp, được mọi người ủng hộ hết mình. 

3 con giáp cá chép hóa rồng trong ngày 7/10 và 8/10: Lương thưởng tăng lên không ngừng, tiền tài sung túc, làm ăn cát tường như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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