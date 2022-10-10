3 con giáp bước vào hạn Tam Tai gặp vận đen, tài lộc và công danh xuống dốc vào ngày 11/10

Những con giáp dưới đây vướng hạn Tam Tai, tiền mất tật mang, công danh đi xuống, cần hết sức cẩn trọng.

Tuổi Mùi Đối với tuổi Mùi, trong ngày 11/10 vận trình tốt đẹp của Mùi có nhiều dấu hiệu suy giảm, vì thế, bản mệnh làm việc gì cũng cần phải chú ý cẩn thận hơn, nếu không sẽ có rất nhiều rắc rối ập đến, khiến bạn phải chóng mặt ứng phó. Thời gian này, vì nhiều vấn đề xen ngang, Mùi có thể gặp rắc rối trong công việc, khó tránh được những sai lầm phạm phải do lúc không tập trung.



Ảnh minh họa: Internet Không những thế con giáp này còn có thể mang điều tiếng xấu dễ dẫn đến bị hạ thấp uy tín, vị trí lung lay. Sự nóng nảy còn có thể khiến bạn đánh mất tỉnh táo và đưa ra quyết định không có lợi cho bản thân. Đây cũng không phải thời điểm để tuổi Mùi mạo hiểm về mặt tài chính, đặc biệt là không nên cho ai vay mượn cho dù đó là bạn bè hay người thân đi nữa. Tuổi Ngọ Vào ngày 11/10, người tuổi Ngọ sẽ rất dễ bị thất thoát tiền bạc khi điềm báo phá tài đang đến gần. Có thể bản mệnh sẽ cần đến nhiều sự trợ giúp về tài chính khi tiền bạc trong nhà có thể đội nón ra đi bất cứ lúc nào.

Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, con giáp này cũng cần đề phòng sẽ có tiểu nhân hãm hại khiến công việc của tuổi Ngọ gặp nhiều trắc trở, làm tới đâu thất bại đến đó, tiền tài không cánh mà bay. Bạn nên đặt lòng tốt đúng chỗ để đồng tiền mồ hôi nước mắt mình kiếm ra được sử dụng đúng mục đích. Tuổi Thân Nhờ tính cách hào sảng và phóng khoáng mà Thân gặp nhiều may mắn, bên cạnh đó còn có quý nhân chiếu cố, cuộc sống càng về sau càng thăng hoa rực rỡ. Tuy nhiên, cuộc sống không phải lúc nào cũng là màu hồng. Ảnh minh họa: Internet Vào ngày 11/10, công việc của tuổi Thân không mấy suôn sẻ khi xung quanh con giáp này vẫn có những kẻ tiểu nhân rình rập và gây cản trở, khó khăn. Bản mệnh lại có phần chủ quan nên tạo điều kiện thuận lợi cho kẻ xấu lợi dụng và biến cơ hội thành cạm bẫy, cơ hội đến tay lại trôi qua mất. Chẳng những vậy, tuổi Thân có thể phải chịu tổn thương bởi những rạn nứt trong mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp. Bản mệnh sống hết mình với người khác nhưng chưa chắc vì thế mà họ sẽ đối tốt lại với mình. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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