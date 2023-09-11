3 con giáp bội thu của cải trong ngày 11/9: Vượt qua hết gian khổ, tài lộc bùng nổ, nắm chắc tiền tỷ trong tay, công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 11/09/2023 00:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây gặp thời gặp thế, tài lộc dồi dào trong ngày 11/9.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn được phù trợ nên mọi vận xui hay khó khăn gì trong sự nghiệp, tiền tài hay tình duyên đều suôn sẻ trong ngày 11/9.

Con giáp này sẽ có tài vận vô cùng tốt đẹp, chuyện làm giàu cũng không hề khó với họ trong thời điểm này. Đây là lúc người tuổi Thìn có thể thu lại những gì đã từng mất.

Không chỉ vậy, trong sự nghiệp người tuổi Thìn cũng có những bước đột phá mới, là nền tảng vững chắc cho công việc về sau. Tuy nhiên, khi tiền bạc dư dả, Thìn nhớ tiết kiệm cho tương lai chứ đừng tiêu xài hoang phí nhé!

3 con giáp bội thu của cải trong ngày 11/9: Vượt qua hết gian khổ, tài lộc bùng nổ, nắm chắc tiền tỷ trong tay, công thành danh toại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh người tuổi Dần thường chăm chỉ, giàu ý chí vươn lên. Con giáp này sống rất độc lập, trưởng thành sớm, mạnh mẽ và kiên định, họ thường có nhiều ước mơ, hoài bão và ý chí lớn, không ngại khó khăn, vất vả. Cho dù có những lúc cuộc sống không được như mong muốn, bản mệnh vẫn không kêu ca, phàn nàn mà chỉ âm thầm tìm cách giải quyết.

Trong công việc, người tuổi Dần luôn thể hiện tính cần cù, tỉ mỉ và ham học hỏi. Gần đây công việc của Dần nhìn chung không được tốt lắm. Vì vậy mà bản mệnh nghĩ đến việc thay đổi công việc, tìm một công việc mới để có mức thu nhập tốt hơn.

Trong ngày 11/9, tuổi Dần nhận được nhiều cơ hội trong công việc. Bản mệnh nhanh chóng chớp lấy cơ hội với nhiều tham vọng làm giàu. Bên cạnh đó, người làm kinh doanh gặp nhiều thuận lợi, khách hàng đến đông, doanh thu tăng dần.

3 con giáp bội thu của cải trong ngày 11/9: Vượt qua hết gian khổ, tài lộc bùng nổ, nắm chắc tiền tỷ trong tay, công thành danh toại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sách tử vi - tướng số viết rằng, những người tuổi Dậu sẽ thấy đây là con giáp được quý nhân chỉ lối dẫn đường, dù là trong công việc hay trong cuộc sống cũng đều gặt hái được nhiều thành quả to lớn.

Tử vi ngày 12 con giáp cho thấy, ​​​​trong ngày 11/9, người tuổi Dậu sẽ được cấp trên cất nhắc trên con đường công danh vô cùng viên mãn. Trong thời gian này bản mệnh được tăng lương, số dư trong tài khoản cứ nhảy lên ngùn ngụt từng ngày khiến ngay chính con giáp này cũng choáng váng trước sự giàu có của mình.

3 con giáp bội thu của cải trong ngày 11/9: Vượt qua hết gian khổ, tài lộc bùng nổ, nắm chắc tiền tỷ trong tay, công thành danh toại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, thứ Hai (11/9/2023): 3 con giáp may mắn hơn người, hưởng trọn điềm lành, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc

Đúng giờ Ngọ 3 khắc ngày mai, thứ Hai (11/9/2023): 3 con giáp may mắn hơn người, hưởng trọn điềm lành, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc

Đúng 11/9, 3 con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, sự nghiệp thăng hoa, sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 11/9 tu vi ngay 12/9 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Thưởng 1 tỷ cho nhân tình vì sinh con trai, gã chồng không ngờ mình nhận cú lừa cay đắng

Ngoại tình 13 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Cuộc trò chuyện bất ngờ sau một đêm lạnh nhạt và đề nghị khó tin của người chồng

Tâm sự gia đình 28 phút trước
Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Bỏ nhà theo bồ cả tháng, chồng tức tốc chạy về chỉ sau tin nhắn vỏn vẹn 3 chữ của vợ

Tâm sự Eva 43 phút trước
Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Cú gõ cửa nửa đêm của cô hàng xóm và trải nghiệm khiến tôi thức trắng cả đêm

Tâm sự 58 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Tiếng động lúc nửa đêm và bản chất thật của vị giám đốc đạo mạo

Ngoại tình 1 giờ 13 phút trước
7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

7 năm tuân thủ quy tắc 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm của vợ và cái kết của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 28 phút trước
Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Sự thật về quá khứ của bạn trai khiến cô gái trăn trở giữa lúc tình yêu đang đẹp

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Chồng mừng rỡ khi thấy que thử thai, tôi nghẹn ngào vì bí mật phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Sau đêm nay, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

3 con giáp thoát khỏi kiếp nghèo khó, dễ trúng số phát tài, sự nghiệp vượng vận bất ngờ đúng ngày 22/9/2026

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng