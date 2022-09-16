3 con giáo 'ĐỎ NHẤT' cuối tuần (17/9 - 18/9), Trời thương Phật độ, Tinh Tú chiếu mệnh, Thần Tài mang lộc vào tận cửa, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền vào như nước, tin vui đến dồn dập, liên tiếp đón hỷ tín

Tâm linh - Tử vi 16/09/2022 04:40

3 con giáp tài lộc thênh thang, hốt vàng hốt bạc, tiền bạc của cải tăng lên gấp bội, cuộc sống lên hương.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thông minh, tư chất nhanh nhẹn, vô cùng lạc quan. Con giáp này vốn có sức hút đặc biệt, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác, cả đời tích đức hành thiện, cho dù là người quen hay người lạ, con giáp này đều tận tâm, tận tình tương trợ. Cả thứ 7 và chủ nhật này bản mệnh đều khá bận rộn với việc kiếm tiền. Tuổi Mão sẽ chào đón Thần Tài đến bên mình khi mà tài lộc không ngừng đổ về túi.

Người tuổi Mão tài vận hanh thông, may mắn tề tựu. Trong công việc, con giáp có nhiều cơ hội chứng minh được năng lực của mình, mở ra con đường thăng quan, tiến chức. Bước vào thời kỳ tột đỉnh vinh quang, tài lộc từ bốn phương, tám hướng liên tiếp kéo đến giúp con giáp phất lên bất ngờ, giàu sang phú quý. 

Được hưởng lộc trời ban, công việc, tài vận thuận buồm xuôi gió, bước ra đường là gặp đại vận. Cùng với phúc báo, là sự nỗ lực không ngừng nghỉ của con giáp này nên có thể nhanh chóng đạt được thành công trong cuộc sống.

3 con giáo 'ĐỎ NHẤT' cuối tuần (17/9 - 18/9), Trời thương Phật độ, Tinh Tú chiếu mệnh, Thần Tài mang lộc vào tận cửa, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền vào như nước, tin vui đến dồn dập, liên tiếp đón hỷ tín - Ảnh 1
Cả thứ 7 và chủ nhật này bản mệnh đều khá bận rộn với việc kiếm tiền, tuổi Mão sẽ chào đón Thần Tài đến bên mình khi mà tài lộc không ngừng đổ về túi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cuối tuần này, Thần tài ưu ái, phúc nhiều tài vượng, sự nghiệp của con giáp này đi lên như “diều gặp gió”, thành công nối tiếp thành công, khiến nhiều người ngưỡng mộ. Công việc phát triển kéo thu thu nhập ngày một dồi dào, tiền bạc liên tiếp chảy vào túi người tuổi Dần. Con giáp này có thể vui vẻ tận hưởng cuộc sống sung túc, ấm êm.

Cơ hội mở ra, vận may kéo đến, người tuổi Dần làm gì cũng suôn sẻ. Sau những chuỗi ngày vất vả, bị tiểu nhân vùi dập, Dần nay đã lấy lại phong độ, từng bước vươn đến thành công vang dội trong công việc. 

Cuối tuần này tuổi Dần tiền bạc dồi dào như nước, ra ngõ không thôi cũng bắt được tiền cũng nên. Dù là thứ 7 hay chủ nhật thì bản mệnh cũng sẽ đều có 1 khoản tiền tự chảy thẳng vào túi.

3 con giáo 'ĐỎ NHẤT' cuối tuần (17/9 - 18/9), Trời thương Phật độ, Tinh Tú chiếu mệnh, Thần Tài mang lộc vào tận cửa, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền vào như nước, tin vui đến dồn dập, liên tiếp đón hỷ tín - Ảnh 2
Cuối tuần này, Thần tài ưu ái, phúc nhiều tài vượng, sự nghiệp của con giáp này đi lên như “diều gặp gió”, thành công nối tiếp thành công, khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi cho biết, cuối tuần này, tài tinh nhập mệnh, hoạnh tài thiên giáng, nên sự nghiệp phát triển nhanh như “cá gặp nước”, được đề bạt lên vị trí công việc cao với mức thù lao kếch xù. Bên cạnh đó, công việc kinh doanh hồng phát cũng đem về nguồn thu không nhỏ.

Người tuổi Tuất sẽ không chỉ thăng tiến trong sự nghiệp mà còn kiếm được khá nhiều tiền. Được quý nhân phù trợ, con giáp hóa nguy thành an, thuận lợi ghi dấu trên con đường công danh, sự nghiệp. Con giáp may mắn này phất lên như diều gặp gió, tiền tài dồi dào phủ phê đến mức không đếm xuể.

Cả thứ 7 và chủ nhật này bản mệnh đều khá bận rộn với việc kiếm tiền, nhất là ngày thứ 7. Tuổi Tuất trong 2 ngày mà có thể kiếm được số tiền bằng người ta làm lụng cả tuần. Khi được thần tài điểm mặt chỉ tên, con giáp này chỉ cần cố gắng nắm bắt lấy thời cơ thì chắc chắn không chỉ tạo nền móng vững chắc cho sự nghiệp trong tương lại mà còn tạo ra được cho bản thân nguồn thu khổng lồ.

3 con giáo 'ĐỎ NHẤT' cuối tuần (17/9 - 18/9), Trời thương Phật độ, Tinh Tú chiếu mệnh, Thần Tài mang lộc vào tận cửa, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền vào như nước, tin vui đến dồn dập, liên tiếp đón hỷ tín - Ảnh 3
Được quý nhân phù trợ, con giáp hóa nguy thành an, thuận lợi ghi dấu trên con đường công danh, sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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