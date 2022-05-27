3 chòm sao này chính là cao thủ tình trường, mọi rắc rối tình cảm đều được giải quyết trong vòng 1 nốt nhạc, mọi chuyện lập tức đi vào quỹ đạo

Các cô gái Kim Ngưu là người tốt bụng và hướng nội. Họ thường có vẻ ngoài trầm lặng và thông minh, yếu đuối nên có thể khơi dậy ham muốn được bảo vệ của nam giới. Vì vậy, vận đào hoa của họ luôn rất tốt.

Đồng thời, Kim Ngưu sẽ cố gắng hết sức để khiến đối phương cảm nhận được tình yêu, tận hưởng cảm giác được quan tâm, chăm sóc rất nhiều. Lâu dần, đối phương sẽ rơi vào bẫy tình của các cô gái Kim Ngưu.

Có thể nói, mặc dù Kim Ngưu không giỏi nói lời ngọt ngào, tình cảm nhưng họ rất nhạy bén trong cách đối phó với các tình huống và giữ được lý trí mỗi khi có mâu thuẫn xảy ra. Kim Ngưu tin rằng nếu đầu tư tình cảm thì nên được đền đáp xứng đáng. Vì vậy, họ sẽ không để sự nhạy cảm chi phối bản thân khi yêu.

Sự cao tay của Kim Ngưu ở chỗ, nhìn sơ qua sẽ nghĩ đối phương làm chủ được mối quan hệ nhưng thật ra các cô gái Kim Ngưu chính là người kiểm soát mọi thứ đằng sau.

Thiên Bình

Không thể phủ nhận sức hút của Thiên Bình. Một cô gái vừa xinh đẹp, vừa thông minh, sắc sảo lại luôn tỏ ra có chút gì đó lạnh lùng và bí ẩn. Tất cả những điều đó vô hình chung khiến cho cánh mày râu không khỏi cứ muốn theo đuổi và khám phá nhiều hơn về cô ấy.

Đa phần phụ nữ cung Thiên Bình là những người nhạy cảm và tinh tế, đặc biệt tài giỏi trong việc thấu hiểu tâm lý người khác. Đó cũng là lý do giúp họ có thể dễ dàng chinh phục được trái tim của đàn ông.

Tuy nhiên, Thiên Thiên cũng nổi tiếng là một người hiếu thắng, không bao giờ chấp nhận thua cuộc trong bất cứ chuyện gì, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Điều khiến họ khó tha thứ nhất chính là việc người đàn ông của mình giở thói ong bướm bên người phụ nữ khác.

Có thể nói, phái mạnh một khi thay lòng đổi dạ, dù có che giấu giỏi đến đâu cũng không thể qua được mắt của Thiên Bình. Họ có lòng đa nghi rất lớn. Những dấu hiệu khác lạ, dù nhỏ đến đâu, Thiên Thiên cũng có thể nhìn ra và tính sẵn kế hoạch trong lòng.

Song Ngư

Nữ Song Ngư mơ mộng xuất hiện như một nàng thơ, thu hút con trai bằng vẻ đẹp thanh thuần, thánh thiện, rồi đốn tim họ bằng ánh mắt trong veo lấp lánh. Trong khi đó, nam Song Ngư lại tựa như mặt trời, được vô số người yêu mến nhờ sự hòa đồng và chân thành. Cũng dễ hiểu khi các nàng đổ gục trước sự ấm áp của Song Ngư nam.

Thế nhưng, các Song Ngư chẳng hề ngây thơ như họ vẫn tỏ ra. Với linh tính nhạy cảm và giác quan thứ 6 thiên phú, Song Ngư luôn biết chính xác tình cảm hay những suy nghĩ trong đầu người khác về mình. Họ biết chính xác nên nói gì, nên làm gì để hạ gục đối phương, và chính xác khi nào đối phương sa vào lưới tình không lối thoát. Nếu đã rơi vào tầm ngắm của Song Ngư, bạn chỉ có thể chờ ngày sập bẫy tình yêu ngọt ngào Ngư Ngư đã giăng sẵn mà thôi.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.