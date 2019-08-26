3 chàng giáp nổi tiếng trăng hoa, phong lưu bậc nhất, chị em hãy cẩn thận kẻo bị ‘cắm sừng’

Tâm linh - Tử vi 26/08/2019 15:31

Đàn ông thuộc top con giáp đa tình này phong lưu nhất đời, dù hôn nhân hạnh phúc đến mấy vẫn không biết đủ, vẫn thầm nhòm ngó đàn bà khác sau lưng vợ...

Dưới đây là 3 con giáp đa tình, có nguy cơ ngoại tình cao, chị em hãy cẩn trọng kẻo bị phản bội mà không hề hay biết.

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Nếu lấy chồng thuộc con giáp đa tình này chị em cần đề cao cảnh giác, lo xa vẫn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sách tử vi 12 con giáp có nói đàn ông tuổi Hợi nổi tiếng là con giáp trăng hoa, họ khéo ăn nói lại dĩ hòa vi quý nên dễ dàng chiếm được thiện cảm của người khác giới. Đây chính là lý do vì sao dù không giàu có, chẳng có vẻ ngoài điển trai nhưng Hợi vẫn được rất nhiều cô gái yêu mến, nguyện đem lòng yêu thương.

Dù rất yêu gia đình, thương vợ chiều con nhưng đàn ông tuổi Hợi lại cả thèm chóng chán. Đúng như câu nói một cái lạ bằng tạ cái quen, khi gặp được người phụ nữ cuốn hút, mới mẻ hơn vợ đàn ông tuổi này rất dễ sa ngã. Thế nên, nếu lấy chồng tuổi này chị em cần đề cao cảnh giác, lo xa vẫn hơn.

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Chính sự vô tư ấy lại khiến người khác phái hiểu lầm rằng Mão có tình cảm đặc biệt với họ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Không khéo ăn nói như Hợi, nhưng đàn ông tuổi Mão lại có sự chân thành, điềm đạm và thật lòng đến mức ngây thơ. Họ thích giúp đỡ người khác, không hề suy tính thiệt hơn hay suy nghĩ sâu xa. Thế nên, chính sự vô tư ấy lại khiến người khác phái hiểu lầm rằng Mão có tình cảm đặc biệt với họ.

Cả nể lại dễ gần nên Mão đã gieo hi vọng cho rất nhiều phụ nữ dẫu họ đã yên bề gia thất, vợ con đuề huề. Nếu vợ không sớm cảnh báo chồng, không khuyên nhủ anh ấy sớm thì sẽ có ngày kẻ thứ ba sẽ cướp chồng khỏi tay bạn.

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Nếu không giữ mình, một lòng chung thủy thì Thìn đừng trách vì sao nửa đời sau cô quả, không ai bên cạnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã có số phú quý, sống sung sướng an nhàn ngay từ thuở nhỏ nên đàn ông tuổi Thìn không biết khổ là gì. Họ gần như muốn gì được nấy, cuộc sống quá thuận lợi, dễ dàng. Chính vì thế mà Thìn không hề trân trọng những gì mình đang có, đối xử lạnh nhạt với vợ vì nghĩ cô ấy sẽ chẳng dám rời xa mình.

Chỉ khi ngã vào vòng tay đàn bà khác, khi cởi đồ lên giường với kẻ thứ ba và bị vợ phát hiện thì Thìn mới tỉnh ngộ, mới nhận ra mình đã làm tổn thương người khác chỉ vì sự ích kỷ của bản thân. Nếu không giữ mình, một lòng chung thủy thì Thìn đừng trách vì sao nửa đời sau cô quả, không ai bên cạnh vì thói trăng hoa của bản thân.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Tử vi học chỉ rõ, 3 con giáp đào hoa này sinh ra đã là bà hoàng, từ nhỏ đã sung sướng hơn người, sau khi lấy chồng lại được cung phụng, yêu chiều hết mực.

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