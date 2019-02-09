3 cặp con giáp hợp tuổi làm ăn trong năm 2019, giàu sang trước mắt, bạc tỷ trong tay

Người tuổi Tuất quyết đoán, giàu sáng tạo nên cần một người điềm tĩnh vững vàng như tuổi Mão cùng chung tay làm ăn. Nếu họ làm ăn cùng nhau thì chỉ có giàu sang chứ không bao giờ nghèo.

Người tuổi Mão thông minh, lạc quan, luôn cố gắng không ngừng để khẳng định khả năng và vị trí của mình. Dù vậy, họ chỉ thật sự thành công vang dội khi hợp tác với người tuổi Tuất.

Nhất là năm 2019 này, nếu hai con giáp này hợp tác với nhau thì dù là đâu cũng gặt hái bạc tiền phủ phê.

Nhất là năm 2019 này, nếu tuổi Tuất và Mão hợp tác với nhau thì dù là đâu cũng gặt hái bạc tiền phủ phê - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn và Dậu

Người tuổi Thìn mạnh mẽ, tràn đầy năng lương nhưng lại cố chấp nên tài vận chưa được tốt. Dù vậy, chỉ cần hợp tác với người tuổi Dậu là vận trình hoàn toàn thay đổi.

Người tuổi Dậu và Thìn kết hợp sẽ hỗ trợ nhau tối đa trong công việc. Thậm chí là dù kinh doanh một mặt hàng nhỏ thì 2019 vẫn có thể là một năm giàu sang với hai con giáp này.

Thậm chí là dù kinh doanh một mặt hàng nhỏ thì 2019 vẫn có thể là một năm giàu sang với tuổi Thìn và Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ và Thân

Người tuổi Tỵ trọng lễ nghĩa, giỏi tính toán nhưng không dám mạo hiểm. Còn người tuổi Thân lại khôn ngoan, nhanh nhạy, biết nắm bắt thời cơ.

Từ hai tính cách bù trừ hỗ trợ nhau này, người tuổi Tỵ và Thân luôn có thể cùng nhau tỏa sáng khi bắt tay hợp tác.

Từ hai tính cách bù trừ hỗ trợ nhau này, người tuổi Tỵ và Thân luôn có thể cùng nhau tỏa sáng khi bắt tay hợp tác - Ảnh minh họa: Internet

Nhất là trong năm 2019 này, tuổi Tỵ và Thân có thể hợp tác kinh doanh, hay cùng nhau thực hiện một dự án, đảm bảo sẽ có kết quả tốt đẹp.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.